林鄭昨日煞有介事率眾公布最新防疫措施，原來是有關採購和接種疫苗的安排，目標是明年內為大部分市民接種，意味市民和商戶最少還要捱多一年才見到曙光。面對各界指摘港府抗疫後知後覺，昧於形勢，林鄭非但沒有虛心反省，反而不斷自吹港府在這一年來的抗疫「成果」，更強調做事要有法律依據，且無意推行全民強制檢測，一味要求市民留在家中斬腳趾避沙蟲，簡直不知醜字怎麼寫。

先說疫苗問題，港府主要採購內地、美國和德國的疫苗，但只有100萬劑在明年第一季抵港，其餘要待明年下半年才能到貨。與另一特區澳門比較，更見珠玉在前，覺我形穢。澳門衞生局早前表示，已洽購新冠疫苗緊急使用，最快本月底安排高危人士接種。當香港最快還要等到明年初，澳門又行先一步，由採購口罩到疫症清零，由接種疫苗到救市紓困，澳門都拋離香港十條街，叫香港人情何以堪！何況港府甩轆已成常態，明年初是否真的有第一批疫苗應市，實在令人難有信心；更重要是，如何確保疫苗安全可靠？連打流感針在南韓等地都引發多宗死亡個案，林鄭會否身先士卒，成為全港接種新冠疫苗第一人，保證無事才叫市民打針？

觀乎昨日的記者會，林鄭為自己叫屈喊冤味濃，不斷拿歐美與香港比較，明示香港已做得很好，彷彿現在的罵聲是市民怪錯好人。問題是，歐美抗疫之差有目共睹，美國更是全球感染和死亡人數最多的國家，要比較應拿抗疫成績好的地區來比較，豈有人拿考第尾的和自己比？難道叻過考第尾的人是值得炫耀的事嗎？林鄭自詡讀書年年考第一，為何在抗疫方面，不用同一把尺衡量自己？

明白林鄭的思維，當知指望港府保護市民生命財產是沒有希望的，明明進退失據，從沒吸取教訓，弄致病毒擴散，民怨沸騰，還要厚顏自吹，堪稱無恥。