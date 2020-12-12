由去年開始，藍絲、黃絲朋友傳來與我分享的訊息便截然不同，他們各成群落，彷彿不是活在同一天空之下。但這兩天例外，兩面陣營傳來的竟是相同消息，都說親共報章罕有地鞭韃特區政府，更有素來被視為京港政府喉舌的專欄健筆，猛力抨擊特區首長，宣稱自己不是建制派云云。

黃藍陣營都對這等消息嘩然，大家摸不着頭腦，一時惹來各式各樣的揣測。當然，大家都感到糊塗的事，筆者也不比別人能明白多少，不過，反正人人也是瞎猜，我就不妨湊趣湊趣，對上述問題提供一種解讀方式。

你知道傳聞中的美國政治遊戲是怎樣玩嗎？據說，民主、共和兩黨的幕後老闆是同一幫人，主要由華爾街銀行家、軍火商、藥廠和傳媒大亨組成，他們兩面下注，開大開小都贏。甲黨上台成了建制派，乙黨就飾演反對派角色，相反亦然。但無論建制派還是反對派，因為背後有人牽線，所以一切行為都有規矩，不會逾越界線，整個政治系統最終目的，是為促進國家進步而設。不會像香港泛民主派般，擔當反對者角色，卻是一反到底，想要了特區政府的命。

如果循此理路推想，換我是北京領導人，也樂意在今日香港扶植出具建設力量的反對派。正如毛澤東所說，黨內無派千奇百怪，在同一夥人之中有反對聲音並不可怕，而且是必須的。與毛主席同時期的周恩來、鄧小平就是擔演反對派，主席非但沒有趕盡殺絕，反而在關鍵時候盡量周旋迴護。周擔當國家第二把交椅的時間更破了紀錄，超過中國歷史上任何一個宰相。

如今香港的泛民主派已經死翹翹，往後能否復生委實難說。說不定，這時候阿爺就是要親自出手，在建制中培養出反對派，讓兩種力量互相監察，良性競爭，將美國的政黨模式移植香港。