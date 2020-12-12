上年6月黑暴爆發，政府止暴制亂無能。最攞膽係公僕「籠裏雞作反」，政府內部一片黃，吃飯砸鍋，花樣百出，連紀律部隊消防員都有唔少擼起衣袖同政府對着幹，淪為暴徒，試問成何體統？當時嘅公務員事務局局長羅智光柔弱無能，放任姑息，身為「18萬禁軍」阿頭，成個聖誕老人咁款，都真係廢到無倫！

好喇！依家由林鄭愛將聶德權取而代之，起初見佢都係口水多過茶，冇乜「勢」，即係冇嗰種山河可拔，說一不會變二嗰種「勢」，又點鎮得住冇規冇矩嘅黃絲公務員呢？睇吓醫管局高層完全管治唔到一班黃絲醫護人員，任佢哋為所欲為，至今仍強詞奪理指罷工不是缺勤！仍如此強勢與醫管局高層對着幹，對五大訴求既「無怨無悔」，抵抗局方打壓更是寸土不讓，氣燄之高張，更凸顯醫管局管理層之廢，試問醫管局主席范鴻齡年薪高逾600萬元，任由員工寸爆瘀夠，係唔係誇張到叫人O晒嘴？佢個位，倒不如禪讓畀「醫管局員工陣線」話事人啦！

如今政府補鑊，要求公務員簽署聲明及宣誓擁護《基本法》、效忠香港特別行政區、盡忠職守及向特區政府負責。政府料於本月底或明年初推出簽署形式，18萬公僕必須簽署，拒簽即炒！食得鹹魚抵得渴，做公僕自然要忠於公務員職責、守則，這是自然不過的事！最初，聶德權話公務員若拒絕簽署聲明，升遷一定會受影響，老朽都𢱑晒頭，升遷受影響至多唔升啫，繼續吃飯砸鍋即係冇問題？咁份簽署聲明又係廢！依家新版本就係唔簽？得！即炒！

道不同不相為謀，拒簽違誓即叮！既然大家無connect，好行夾唔送，唔阻你發達另謀高就！有人擔心公僕唔簽喺解僱事宜上冇堅實法律基礎，事在人為，政府如果議而不決，決而不行，積畏成廢，冇勢政府變太監執政，歷史告訴大家，一定亂！