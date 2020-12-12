新冠肺炎席捲各國，更成了各國比併醫療及科研實力的最大挑戰，本月是這場競賽的成績揭曉月！美國輝瑞藥廠與德國生物科技公司合作的首隻疫苗獲准在英國注射；美國下一隻疫苗Moderna料亦在月中獲緊急註冊，兩款被打上美國標籤的疫苗以超過九成有效率大出風頭。日前，中國製疫苗亦後來居上，當中國國藥集團的疫苗有效率證實有八成六，雖略低於美國兩款疫苗，但國產疫苗不用極端的攝氏負70度至負14度的超嚴寒環境保存，令運送及儲存更容易，這一優勢，令國產疫苗備受青睞，大有與美國疫苗平分秋色之勢。

在美國兩款疫苗傳出好消息後，有好事者便開始揶揄國產疫苗成效不佳，有人更指中國在這輪疫苗競賽中輸了首仗。不過，跑得快，不一定便跑得好。目前，國產疫苗有多隻進入第3階段測試，但早在10月起，內地多個界別如醫療前線、軍隊已有接種國產疫苗行動，據指接種人數已達數十萬。只是官方一直沒有高調宣傳各款國產疫苗的有效防疫率。本月初，阿聯酋通訊社報道中國國藥集團生產的新冠肺炎疫苗情況，因為阿聯酋註冊了這款疫苗，並會大量購買大量接種。據有關報道，國藥集團的疫苗有效防疫率高達86%，雖比輝瑞公司宣傳的逾九成左右略低，但這款疫苗易於儲存、易於運送及易於接種。

阿聯酋盛讚國產疫苗貼地、接種便利。因為國產疫苗只需普通冰箱類冷藏工具已可有效保存，即攝氏負4度左右，不像輝瑞藥廠疫苗，零下70度低溫，實非一般運輸工具可以做到。因此阿聯酋早在9月已取得這款疫苗的緊急使用授權，藉以保護前線醫護人員。疫苗競賽還沒結束，明年料有更多疫苗可以推出市場。而國產疫苗的貼地表現，成發展中國家防疫的最大希望，預料會成為中國對外拓展關係的犀利武器，疫苗外交值得期待。