特區政府防疫抗疫的政策措施，不堅決採用中國模式，也不敢用西方佛系模式，仍然浸沉在過時的、自戀的「香港模式」。因上半年抗疫初期，香港曾有短暫時間出現每日個位數，甚至有過一些日子是零紀錄，因而曾得世衞的口頭讚賞，令特區官員飄飄然，自我感覺良好，結果錯失了及時和徹底防疫的時間窗口。

香港長期沒「去殖化」，部分人存在種種歧視內地的偏見及誤解，以為西方甚麼都好的意識形態作祟，再加上一些既得利益集團的自我保衞及消極抗拒，本地醫療衞生系統不甚積極投入配合，同時反中亂港政黨及議員搞抹黑搗亂示威遊行，本地黃營傳播媒體的全面潑污水等等破壞，令中央政府對香港抗疫支持備受阻延，對上述逆流，特區政府在輿論上反擊不力。儘管國家急速馳援香港，內地醫療衞生戰線也發動組織了大批專家學者、醫生、護士、檢測人員等來港奉獻。可是，香港受惠卻並不感恩，沒有敞開雙臂擁抱來自祖國的援手，心存頗大的懷疑和猶豫，真是熱臉孔遇上冷屁股。結果雖然已完成香港四分之一人口（即178萬）的檢疫，但徘徊觀望的香港執權柄者卻沒魄力、無決心全力推動強制全民檢測，一次過清零，實施出行「健康碼」，挽救沉淪中的香港經濟，令人扼腕惋惜不已！

特區政府雖沒說，但人人看得到的「香港模式」是甚麼內涵呢？借用葛珮帆議員帶批判性口脗形容的描述：「張弛有道、平衡各方。」這些話其實來自問責高官，對疫情不是採取斷然措施，一鼓作氣、一竿到底、徹底殲滅，竟然連抗疫也採取綏靖主義妥協政策，時鬆時緊，做好人，畀人情，結果害苦老百姓，何來有「道」？不是斬釘截鐵地把寶貴的人命、人的生存權利，擺在一切施政工作的首位，採取斷然的強制全民檢疫措施，簡直是庸政懶政！還是食衞局副局長徐德義講出一句有反思含意的良心話：「我們太仁慈了！」特區政府防疫抗疫政策和措施「太仁慈」，就是對人民寶貴生命太殘忍，疫情急劇嚴重惡化的第4波便是「太仁慈」衍生出來的惡果。

「711、712」偷步初選公投，全港200多個非法投票站違禁聚令，60多萬人參與投票，引致交叉感染，為甚麼政府不立即取締？結果釀成疫情再爆發。航空機組及海員為何不第一時間實施檢疫，讓外防輸入穿大窿？令疫情蔓延由此擴大。

手帶使用沒立即啟動的強制時限，讓人可以隨街走？檢疫者往指定處所居然沒專車接送，乘搭公交沿途可播疫？檢疫者要留家居抗疫，但與家人同住，何來內防反彈？可見防疫措施不周詳、不徹底、不嚴格，漏洞處處。更驚人的醜聞是執行禁聚令「大細超」，既然已實施限人數聚集，為甚麼康文署竟批場地給娛樂機構舉辦多場萬人演唱會？請民政局局長和康文署署長公開解釋。漁護署管轄的香港仔魚市場被《東方》獨家踢爆入場沒測體溫，場內人員和漁民沒戴口罩，食堂沒執行禁聚令等違規行為，試問政府部門其身不正，何以正人？難道這便是「香港模式」？