功夫茶：平機會慢條斯理　性騷擾遍香港地

香港財赤嚴重，除咗因為特衰政府倒錢落海，亦都因為好多利用公共資源成立的機構霸着茅坑不拉矢，嘥米飯浪費公帑，而其中不得不提嘅就係平等機會委員會，成立咁多年，大家有覺得社會嘅歧視現象有減退咩？

今年3月有黃絲區議員喺辦事處外貼上「藍絲與狗不得內進」標語，公然歧視政治立場唔同人士，平機會竟然話不涉及觸犯反歧視條例喎！全城立即嘩然，如果咁樣都唔算係歧視，經典電影《精武門》裏面「狗與華人不得入內」告示牌又算係咩呢？當年李小龍一怒之下飛腳踢爛呢個辱華告示，昂然發揮民族大義，為中國人吐烏氣，今時今日李三腳歸天多時，特區淪落到要靠平機會呢個三腳貓機構來為受害者出氣，咁就嘥氣啦！

平機會無能罪狀多到數唔晒，近年社會上性騷擾課題日趨嚴重，平機會過往3年收到有關性騷擾嘅投訴同埋查詢數字都係有增無減，2017年收到87宗，2019年收到152宗，兩年之間升七成，今年1月至9月期間已收到114宗有關性騷擾嘅投訴，同埋252宗查詢。其實平機會喺2012年已經成立反性騷擾運動工作小組，話透過調查，掌握性騷擾嘅普遍程度，嚟制訂反性騷擾政策及預防措施云云，但係8年過咗去，冇乜建樹，市民直頭反映話呢方面支援工作唔夠。

之前工作小組做唔到嘢，得把口，話見到一啲根深柢固嘅問題，但有啲受害人選擇唔投訴，亦有啲情況唔屬於性別歧視條例嘅適用範圍，例如喺私人地方偷拍仍然未解決，但平機會一直冇正視，拖拖拉拉，卒之今年政府額外撥款500萬元，成立反性騷擾事務組處理相關課題，疊床架屋，其實都係為咗補鑊。議員都忍唔住鬧平機會，踢幾腳先郁一下，呢一下要等8年。婦女組織代表更加批評平機會處事官僚化，好多個案有冤無路訴。曾經有女受害人收到上司嘅色情訊息，議員搵平機會主席朱敏健商量，點知平機會都冇跟進，最後個案不了了之，唔怪之得畀人鬧係冇牙老虎啦！

其實平機會點解咁廢，同政府用人不當好有關係，2013年「翻閹」人稱「廢鑊」嘅前高官周一嶽，做平機會主席，月薪超過26萬元，表現衰到二萬六都唔值，喺佢主理下，平機會度過黑暗嘅3年，醜聞同埋爭議不絕，花名「每周一鑊」，反性騷擾運動工作小組可謂生不逢時，喺佢魔掌下，開壞個頭，又點交出功課？平機會如果仲係嘥錢唔做嘢，等運到，不如改名唔要個「平」字叫做「等機會」，開宗明義叫人無限期等吖嘛！