正論：漢奸落鑊洋人痛　一犬吠影百犬跟

搗鬼有術，也有效，然而有限。很明顯，反中亂港集團的搗鬼術已經到期兼失效，叛國禍港四人幫之首、壹傳媒黎智英被控《港區國安法》的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，昨日腰纏鐵鏈雙手被鎖押解到庭，成為全港被控此罪的第一人，昔日不可一世「為美國而戰」的狂妄氣燄不復再。當然，外部勢力看見走狗落鑊不可能沒有反應，以美國副總統彭斯為首的一干外國政客，竄上跳下為黎智英喊冤絕對不足為奇，然而今時不同往日，外部勢力愈施壓，愈凸顯黎智英渾身是罪，只會愈激起反效果。

黎智英涉干犯國安重罪遭落鑊的消息傳遍千里之後，終於引起外部勢力關注，去年曾接見黎智英的彭斯在推特發文稱讚大漢奸是「英雄」，又指針對黎智英的控罪是「侮辱世界各地熱愛自由人士」，要求釋放黎智英云云；台灣的立法院長游錫堃則鸚鵡學舌，在社交平台表示贊同彭斯的言論。同樣在去年接見過大漢奸的美國國務卿蓬佩奧亦在貼文指出，黎智英「唯一罪行是講出中共獨裁主義和懼怕自由的真相」，要求撤控及立即釋放；多名共和黨政客亦相繼發聲，指令港府放人，堪稱一犬吠影，百犬吠聲。

內地有句流行語，「不怕神一般的對手，只怕豬一般的隊友」。大漢奸被控勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，控方在庭上羅列的證據之一，正正是黎智英在國安法生效後，與外國政客透過社交平台發表反對中國政權及香港政府的評論文章，以及要求制裁中港官員的言論等。如今這些外國政客在大漢奸被控後聲嘶力竭指手畫腳，指令港府釋放一個涉觸犯本港及國家法律的重犯，不是更加深和坐實黎智英勾結外國勢力的罪名嗎？黎智英得到美國白宮高層奧援，得到台獨政客發聲，更凸顯他和外部勢力的關係殊不簡單，去年反修例黑暴幕後黑手是誰，呼之欲出。這些人是否豬一般的隊友，不言自明。

反過來看，洋人苦心栽培的走狗就此失去利用價值，身為主人難免心有不甘，走狗被打亦面目無光，但說到底他們真正關心的並非走狗日後的命運如何，他們只是要利用大漢奸的「餘熱」抹黑和妖魔化中港政府，影響中國在國際間的影響力和聲譽，以及施壓法庭妨礙公平審訊而已。

再次強調，《港區國安法》又好，審訊黎智英也罷，都是中國和香港的內部事務，一切依法而行且置於陽光之下，外部勢力憑甚麼說三道四？黎智英叛國禍港廿多年，有罪無罪不是由外部勢力說了算，反之，西方國家對待涉及危害國家安全的國民，甚麼人權、民主統統丟在一旁，這又該當何罪？踢爆美國對全球進行非法監控的「走佬特工」斯諾登被美國以叛國罪通緝固然是一例，揭露澳洲軍人虐殺伊拉克平民的澳洲律師被控洩露國家機密，更是西方國家虛偽和雙重標準的最佳例證。難道全世界只有西方國家的安全才是重要，其他國家依法維護國家安全都是獨裁？這是甚麼道理？

不發火就會被當成病貓。中央政府過去治港就是過於畏首畏尾，恐洋懼外，放任港府胡作非為，才會讓反中亂港集團和外部勢力如此囂張。君不見，黎智英的政治黑金案被放生，佔中案不了了之，刑恐記者案初審脫罪。釋出的訊息就是，不管黎智英涉及多少罪行都能輕易脫身，彷彿擁有免死金牌，才會導致大漢奸反中亂港有恃無恐，外部勢力在港如入無人之境。結果連港獨嘍囉如梁頌恆之流，也狐假虎威，自抬身價，現身美國聲稱尋求政治庇護，還加把口要求美國對香港實施金融制裁，簡直恬不知恥。

香江代有漢奸出，一代新人勝舊人。一個黎智英戴罪待審，更多小嘍囉爭相上位向洋人效忠，正是因為《港區國安法》光說不練，至今未斬一妖，才會令不入流的欠債走佬小政客也有機可乘。由此可見，不嚴懲漢奸無以立國威。過去香港沒有維護國家安全的法例，致令香港成為國家安全的突出風險口，現在有法可依，有例可循，再無道理輕易放生。黎智英昨日提堂後，案件押後至明年4月再訊，不准保釋，同時亦意味有關審訊不是一時三刻就有結果。

誠然，「反中亂港到盡頭」已是不爭的事實，但「愛國愛港不用愁」卻是言之尚早，尤其是本港司法向來包庇反中亂港集團，港府內部充斥陽奉陰違無間道，連證監會都對壹傳媒股價異動視若無睹，甚至發生炸彈恐嚇法官事件，皆令人擔心捉放曹鬧劇會否重演。與其如此，當局何不依法將案件移送內地審訊，並在審訊期間凍結大漢奸及壹傳媒所有資產，令國安法發揮應有威力，令審訊不受干擾，令大漢奸難逃法網，起到以儆效尤的最大效果？