世界視線：疫苗效用待驗證　美國黑人疑慮深

拜登上台後的其中一個最大挑戰，將是如何收拾特朗普留下的抗疫爛攤子，單是接種疫苗便是一項相當艱巨的任務。事實上，不少民眾仍對接種疫苗持觀望態度，特別是非裔黑人，抗拒率更是所有族裔之冠。

美國民眾對接種疫苗心存疑慮，除了受特朗普「反專家」的施政風格影響，不少人覺得新冠肺炎只是「加強版」的流感，只要自身抵抗力強便可免疫，同樣重要的是，陸續傳出有參與疫苗測試的志願者出現不良反應，民眾對接種裹足不前，可以理解。

非裔黑人對疫苗的不信任，更反映美國社會種族不公平的深層次問題。調查顯示，非裔黑人染疫後的死亡率是白人的兩倍以上。以密歇根州為例，早前的數據顯示，佔人口比例僅為12%的非洲裔人士（跟全國比例相若），卻佔確診病例的33%、死亡病例近40%。

連美國過敏與感染疾病中心主管福奇也承認，種族主義是導致更多非裔美國人死於新冠肺炎的一個因素。針對非裔人士對疫苗的疑慮，福奇特別強調負責研發疫苗的其中一位科學家，正是非裔女專家科比特，然而恰恰是這位科比特女士，就曾在社交網站轉發貼文，指控國內醫生選擇性拯救病人，甚至暗示疫情是針對黑人的「種族滅絕」。

正是在這種欠缺基本互信的情況下，傳出當局有意讓非裔黑人優先接種疫苗，不僅未能贏得他們的掌聲，反而加深了他們的顧慮。全國有近四成人反對接種疫苗，在政府看來，如果無法做到七成或以上人口有抗體，戰勝疫情也就成了空話。但站在非裔黑人的角度看，為甚麼需要治療時他們被排在最後，到需要「試藥」時卻要求他們「身先士卒」？上世紀30年代，美國衞生當局進行一項臨床試驗，觀察研究對象在沒有治療的情況下，梅毒會對人體造成甚麼影響，研究人員哄騙數百名黑人患者為他們提供免費治療，導致當中百多人直接或間接死亡，醜聞曝光後政府賠償1,000萬美元庭外和解收場。血的殷鑑在前，能怪黑人朋友們多心嗎？