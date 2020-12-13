神州觀察：京城上訪欲炸橋　民怨不解恐生禍

歷朝歷代京都之富庶繁華，莫不吸引天下萬民趨附，卻也因其特殊的政治中心、最高權力中心地位，成為歷代訪民維權的終極去處。不過，對於朝廷而言，入京上訪者愈多，愈會覺得顏面無光，說明天下含冤之人太多，社會管治應是出了問題；而對歷代訪民來說，更為現實的問題還在於，並非千里赴京就能告得御狀或尋得包青天，惟有設法在京城搞些事出來，愈轟動愈好，藉以引發全國關注。

網傳一名年約六旬、疑為上訪者的男子趁本月10日國際人權日之機，攜帶狀似手榴彈物體，置身北京國家信訪局和人社局附近的南二環陶然橋，聲稱要炸橋，並與到場特警對峙，惟具體情形不得而知，總之內地官方尚未就此作出回應，內媒及微博亦無相關消息。但有現場目擊者稱，該男子並未拉動手榴彈引線，目的只是想逼官方對話，最終已被制服；事件更令民眾產生恐慌，擔心民怨問題若得不到及時解決，恐會釀成更大的公共安全隱患。

這種事不是沒有發生過，譬如2013年7月，北京首都機場就有上訪者於接機大堂引爆自製炸彈，並引起不小的社會轟動。事後查實，此人早年在廣東東莞厚街鎮曾遭當地治安隊員以鋼管追打，以致下肢終生殘障，卻有冤無處伸；當地公安機關不願立案調查，向當地法院提訴，又被指證據不足而敗訴，上訴亦無用；此後亦曾往北京上訪，結果只得到10萬元補償款，還被要求從此不得再追責。可以說，若非廣東相關司法機構當初的種種不公處置，便不會有首都機場的爆炸案發生，以致該名上訪者再因此將自己炸成重傷，及需判囚6年，實在可悲。

不難想見，本次欲炸陶然橋的上訪者背後，少不了又有一段無處可訴的冤屈，及某些司法腐敗、行政不作為亂象存在；這種問題積聚得愈多，勢必加劇官民關係對立，愈發增添社會矛盾與怨氣，遲早釀出更極端的危害事件，最終令政府的管治威信受挫，進而形成嚴重管治危機，十分不利。事實上，類似危機已在諸多民生領域慘烈上演，譬如不時因徵地強拆引發的血腥對抗事件，或導致暴力殺官案，或出現抽刀向更弱者的殘忍報復社會行徑；再如互聯網金融之下諸如P2P屢現「收割韭菜」之亂象，農民工討薪受阻等事件，都應引起當局足夠重視，及尋求有效化解之道。

社會治理的失範失序，必然導致各種不公與民怨，惟有提升政府行政效率和治理水平，及加強法治建設，杜絕司法腐敗，才有可能達致社會公平正義，令民眾的冤屈有處可訴，不致走向極端。當然，最好的方式就是不要人為製造冤屈與不公，只是真想做到又談何容易。