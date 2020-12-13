香港的根本問題是回歸之後刻意強調香港一制來與內地隔離，開始是中央政策要強調「一國兩制」下的香港自治，底下是對香港的體制與經驗的迷信。像在內地製造幾個香港來的說法，便足以見其迷信之深，卻對香港的歷史作用、體制性質不了解，一貫迷信英國殖民主義營造出來虛假的香港成功模式。

從佔中以至反修例動亂，中美的矛盾才打破這個迷信。但是，香港究竟怎樣，今後定位如何，還僅只是開始摸索，不可能一、兩年內便能把香港的新戰略、新方向定出來。期間中美衝突，國內外親美勢力仍會營造虛假的香港模式來攻擊中國，打擊香港，以香港來壓制中國。

回歸前後的偏重香港一制，刻意分隔香港與內地，效果是爭取了香港殖民地精英接納回歸，也培養吸引利用香港一制和兩制差異尋租牟利的一群，回歸便順利完成。

回歸之後，香港殖民地精英意圖建立不受內地控制的自治領，並且藉着內地迷信香港而擴大影響力於內地。成功的是造就了香港作為內地貪腐資金外逃國外的中轉，並因此獲大利。香港便不止於作為跨國企業剝削內地勞動力和環保條件的基地，更主要地融入內地貪腐的體制內，成為非法資金外逃的樞紐。

即使港商由盛轉衰，香港還依靠內地外逃資金，在回歸後繁榮更勝從前，只是屬少數人的額外繁榮。而社會大多數的發展停滯不前，受殖民地留下的官僚的不作為治理而一步一步走上金融化和去工業化的後果──貧富懸殊，兩極分化，整體經濟發展無力。

這樣的發展問題轉變成社會矛盾、政治矛盾，中央政府用「個人遊」稍可彌補，卻防不了外國「顏色革命」的突襲。而在突襲中，回歸前後安撫的精英為維護他們控制的香港自治領，便全面造反，在政府內外呼應。一是抗拒國家領導人的反貪腐，二是鞏固香港不受中央干預的高度自治，妄圖捍衞內地貪腐勢力在香港的最後領土。即使部分人相信民主、自由、人權，背後還有明顯的反中反共心態。也因此，在美國等境外勢力策動下，反抗中央政府，並迅速演變成反共，用政治意識形態來支撐他們反回歸、反中國的言行。

香港的主要矛盾便不再是回歸前的中英之爭，變成為與殖民地留下、培養的精英（包括他們的接班人）之爭。回歸後的失策，使香港社會發展出龐大的反中反共勢力，滲透政經教育各個範疇。要處理便不是靠國與國之間的談判，而是香港社會全面治理改革的大工程，能否成功？