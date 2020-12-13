今次黎智英被警方國安處加控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，最大的「看點」和對當局最大的考驗，是能否根據《港區國安法》的規定，將其押往內地司法機構審理。對此，一是考驗當局真正落實《港區國安法》的決心，能否有效發揮國安法維護國家安全、懲治干犯國安法之人，起到以儆效尤的作用。

二是根據香港司法領域各個環節的複雜情況，根據有人「放生」黎智英多宗罪行的紀錄，根據司法領域有人為黎智英之流長期提供「保護傘」的劣迹，根據外國勢力一直在利用黎智英案大做反中仇共文章，試圖影響香港司法判決，綜合上述原因，黎智英案在內地審理，是妥當的做法，是保護司法獨立、不受干擾、公平公正審案的做法，這對國家安全法在香港落戶，在「一國兩制」下實施，也是非常有益的實踐。

誰都知道，若無制訂《港區國安法》則已，若有制訂，那麼頭號案犯就是黎智英，就要嚴肅處理。香港回歸後，黎智英就是反中亂港集團的總指揮，就是投靠勾結外國勢力「叛國禍港」的首席漢奸，幹盡危害國家安全、破壞香港安定、顛覆一國兩制的壞事，發動反修例暴亂「厥功至偉」，成為山姆大叔的座上客，獲美國副總統、國務卿、眾議院議長等的「高規格接見」，激動得他狂呼亂叫「為美國而戰」。

《港區國安法》公布40天後，警方國安處以涉嫌干犯國安法等罪將黎智英逮捕，但不旋踵就獲保釋。3個多月來，黎智英安居家中，通過視頻接受美媒訪問，與多位老美退役的「文臣武將」、議員政客「頻聊」，攻訐《港區國安法》，呼籲老美繼續制裁中港。這位頭號漢奸的氣燄不減往昔，彷彿還在白宮大言炎炎，賣弄漢奸身段。與此相對照的，是《港區國安法》利劍似成生銹菜刀，備受嘲弄。黎智英等大小嘍囉奔走相慶，香港各界人士為之迷惘、為之氣結、為之忿忿不平，不知國安法為何到了香港地界，就變得如此軟弱無力，光說不練！我們要問，今日長纓在手，何時縛住蒼龍？