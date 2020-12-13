數字最能說明問題。美國上周連續兩天超過3,000人感染新冠肺炎病歿，最高紀錄的一天是3,124人死亡。這是甚麼概念呢？二戰盟軍登陸諾曼第，美軍死亡人數是2,500人；2001年911恐怖襲擊，總共奪去2,977條人命。也就是說，現在美國一天的染疫病歿人數，就比諾曼第登陸和911事件死亡人數還多，簡直匪夷所思。而至目前為止，全美確診病例已超過1,600萬宗，約30萬人死亡，更是難以想像。美國不是號稱世界唯一超級強國嗎？不是聲稱擁有最先進的醫療設備和技術嗎？為何如此不堪一擊？

過去常說美國人命很值錢，原來只是一個美麗的誤會。中國數千人死於新冠肺炎，已被譏為「真正的病夫」，反觀美國一天就有3,000多人病歿，政客們依然若無其事，到底誰才是真正的病夫，哪個國家人命更值錢，答案不言而喻。當然，美國死於疫症的絕大部分是長者和弱勢群體，根本無法與尊貴的政客們相提並論，有人甚至認為有助減輕社會福利負擔，這也許正是特朗普政府抗疫漫不經心的真正原因。「天地不仁，以萬物為芻狗。聖人不仁，以百姓為芻狗。」在美國政客眼中，個人名利地位遠比社會利益重要，也遠比長者和弱勢群體生命重要，所謂的自由和人權，不過是騙人的鬼話，只有香港那班頭腦簡單的黃絲們才會信以為真。

事實勝於雄辯，中國抗疫能力和成績遠勝歐美，證明中國模式和經驗成功有效。但令人莫名其妙的是，同屬一國的香港偏偏不願跟隨內地抗疫經驗，反而像歐美一樣時緊時鬆，毫無章法。譬如內地早就對所有入境人士實施14天隔離措施，而港府卻遲至本月22日起才要求抵港人士入住指定酒店檢疫，這豈止是反應遲鈍，根本就是將抗疫當兒戲，拿人命開玩笑。有人指港府企圖攬炒，並非無的放矢，港產官僚悖於常理的行為，確實很難不令人懷疑。