港府預告訂購2,250萬劑新冠肺炎疫苗，其中兩間製造商分別是內地公司，以及由內地醫藥公司和外國公司合作的疫苗，各提供750萬劑，內地100萬劑疫苗最先供港，最快下月抵達，被指缺乏足夠臨床數據，而公共醫生協會更批評政府在購入前未有諮詢。

政府往績太差，而且公關手段實在拙劣不堪，加上有心人利用媒體刻意煽風點火，就算是德政也渲染成敗政。其實全世界的新冠肺炎疫苗都是倉卒推出，各國全部都是特事特辦，沒有人敢寫包單保證百分百安全。以往新疫苗推出之前都最少有三幾年研發及臨床實驗數據支持，今次未夠一年便推出，大家都明白是權宜及冒風險之計。如果要質疑安全性，其實全部新疫苗都難置身事外。國際知名輝瑞藥廠疫苗在英國正式注射，有兩人出現過敏，只不過很多黃絲逢中必反，特別針對國產疫苗。國產疫苗未必嚇怕人，反而高官的公關技巧之劣，未見官先打三十大板。像特首林鄭月娥表示，市民不能選擇接種的疫苗種類，立即有聲音說是屈香港人打國產疫苗。但事實是否如此呢？

其實抗疫十萬火急，購得疫苗後，自然第一時間給市民接種，會照顧優先群組。頭百萬劑供港全是來自內地，其他還沒運到，市民去接種，自然沒有得挑選。而且疫苗不能擺放太久，來到了自然要盡快用。有道理亦是要解釋清楚，市民並非高官肚裏面的蟲，高官若解說不力，隨時會重蹈修訂《逃犯條例》的覆轍。

若在外地已接種疫苗，返港後能否豁免檢疫？港人接種疫苗後返內地，能否豁免檢疫？政府亦未有答案，市民一片迷惘，實在難有太大信心。其實免費打疫苗絕對是好事，奈何特區官員廢到一個點，做小事也會搞出大頭佛，做好事也變壞事，在埋怨給抹黑之餘，自己有沒有好好檢討？