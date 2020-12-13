英國背棄中英協議，決定給予持BNO護照的香港居民居英權，到底對香港有多大影響？根據英國提供的數字，申請BNO護照的人數急增，過去發出的BNO護照一直為30多萬左右，現今一年間增至90萬，增加人數不少。

當然不能假定這90萬人都打算移居英國，估計大多數BNO護照持有人都會繼續留在香港，就如已移民加拿大和澳洲的港人一樣，拿到當地國籍再回流香港打拚，多數人拿BNO護照應該也是抱着買保險心理，留在身邊以備不時之需。不過，英國這次雖然開放入境規限，對打算移居的BNO持有人卻多了一項特別要求，就是不容許全家入境申請居留後，主要收入來源者離開。即是說，今次移民英國遠不如昔日移民加拿大和澳洲，放下一家大小後丈夫立即回港繼續原來工作或繼續經營原來生意，如果舉家入境英國申請居留後，丈夫不能立即回港工作賺錢當「太空人」，這項限制會令部分在香港任職高位收取高收入者，對移居英國多了猶豫。

在種種限制下，相信入境英國申請居留者一是退休人士，已經得享退休金，不需再貪圖香港的高薪，或身懷巨資足以當海外寓公；二是雖然在港工作，但職位不高薪酬不多，又或者畢業不久，資歷不足，離開香港移居英國無大損失；三是仍然在學的學生，打算去英國完成大學後留下找工作。如果上面的推論成立，則這股移居英國的移民潮對香港的衝擊不會太大，香港的優質人才不會立刻大減，只是部分港人的財富轉移過去。

另一觀察是雖然移民英國傳言甚盛，但未見樓價顯著下跌，供求依然拉鋸，可見儘管傳媒大肆報道，急於賣樓套現走資者其實不多，原因可能是這一波的移民手頭有足夠流動資金可供在彼邦生活，也可能他們吸取了對上兩波移民的教訓，賣樓移民後，一旦回流發覺香港樓價飛漲，後悔莫及，所以暫時維持香港的資產，萬一回流可留作居所。

上兩波移民潮出現時，香港不少商業機構高層職位出現斷層，部分員工升級太速，青黃不接，有些新上位的高層管理人員力不勝任。為了挽留人才，有公司不惜在外國設立分公司，在該國重新僱用原來的高層員工，再派他們回港工作。這個辦法並不成功，因為公司開支大增，重僱回派人士亦要繳交彼邦稅項，損失不菲。這些移民外地後重僱回派現象如今未見，私人機構未到千方百計留住人才的地步。

如果我是新一代，肯定會極力鼓吹末日論，最好令那些高居要職已經置業者嚇得不顧一切辭職賣樓盡快移民，否則新一代哪裏來更多升遷機會，可用較低價錢置業安居？