未曾真箇已玩完。港府費盡九牛二虎之力與10多個國家及地區接洽數月，最終只有新加坡「捱義氣」與香港建立的旅遊氣泡，隨着香港疫情惡化而告吹。新加坡衞生部門宣布收緊對港邊境措施，由明日午夜起，所有從香港到訪，或者在過去14日內曾經到過香港的人士，入境新加坡後要在指定設施居家檢疫14日。面係人哋畀，架係自己丟，港府除了怪自己，還可以怪誰？

由始至終，與新加坡建立旅遊氣泡只是聊勝於無，兩地旅遊往來本來就不算密切，頂多方便商務客，對振興本港旅遊業作用輕微，現在未出發先爆破，港府抗疫失敗已是有目共睹。難為林鄭仍為港府抗疫一年的「成果」往臉上貼金，自認成績比歐美好，卻隻字不提內地和澳門早就清零。試問連內地都不與香港通關，外國又怎麼可能放心與香港通關？港府未學行先學走，怎能不摔個四腳朝天？

顯而易見，港府應對疫情已採取半放棄狀態，一味重複禁堂食等幾道板斧，真正具針對性的全民強制檢測完全不予考慮，只知坐等疫苗打救。問題是，疫苗研究並未完善，許多國家都是緊急使用而已，意味縮短了臨床試驗時間，一切急就章，隨時有未知的副作用。誠然，救人如救火，特事特辦或許情有可原，但港府如果一早做好防疫準備，疫情一早受控，根本不需指望疫苗打救。看內地、澳門和台灣，疫情早已清零，有疫苗不過錦上添花；反觀香港，在這方面與歐美疫國看齊，除了疫苗已是束手無策，令人感到羞恥。

更不堪的是，林鄭連在記者會公布疫苗來自哪家藥廠都搞錯，需深夜發稿澄清，又謂市民不能選擇打哪一款疫苗。「打定唔打」已成市民心頭的大哉問，一來港府公布訊息錯漏百出，二來市民作為受眾居然冇得揀，三來疫苗安全性和效用不詳。指望疫苗，倒不如來一次全民強制檢測更令人安心。