美國總統選舉結束一個多月，爭議之聲仍然不絕於耳，近日有民意調查顯示，約四成美國人相信今次選舉有舞弊，認為民主黨的拜登不配當新總統。然而，這又是無事生非、自製煩惱的一樁鬧劇，美國如此民智，怪不得第一大國的輝煌正日趨褪色。

我早說過，但凡大規模的選舉一定有舞弊，就如一個裝滿雞蛋的大型農場，一定會有破損、變壞的蛋，此事不值得大驚小怪，甚至不值得視作有意義的話題。如今共和黨搬出大批錄影片段，試圖證明選舉出現舞弊，又找來一堆證人，言之鑿鑿，說目睹民主黨如何製造虛假選舉結果。香港最有名的幾個「黃絲」時評人更傻裏傻氣，隨着人家的意見起舞，說這次選舉是民主黨策動的一場政變云云。

可憐這些傻瓜蛋的腦筋總是轉不過來，讓你不忍心不出言提醒。我想告訴共和黨和香港「黃絲」的癡漢們，即使你見到民主黨舞弊的片段全部是真的，也不足以證明拜登不是實至名歸。

共和黨的特朗普輸了，他們要投訴，刻意去找民主黨舞弊的證據，那是一定可以找到的，即使每10個鎮只有一個案例，全美國加起來就有一籮筐，這沒甚麼大不了。而傻瓜蛋們沒想到的，是共和黨舞弊的案例或許更多，要找，一樣是車載斗量。

美國的選舉從來骯髒，大家各使手段，誰也不會比誰君子。只不過民主黨是今次的贏家，他們不必投訴，人們就誤以為共和黨清清白白。試想，如果今屆勝出的是特朗普，如今在網絡上流傳大部分民主黨舞弊的罪證，也就不會浮出水面。

所以我說嘛，這場選舉民主黨肯定有舞弊，但規模有限，不足以影響大局。須知拜登在選前的民調一直領先，按理更有機會作弊的，是共和黨才對。