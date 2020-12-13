笑看天下：笑着捋起衣袖 打吧-施友朋 評論員

新冠肺炎疫苗首批最快下月到港，率先到港嘅批次是由內地科興製造嘅滅活疫苗，提供100萬劑；另一批由內地及德國藥廠合作研發嘅核糖核酸疫苗，亦會喺明年首季到港，同樣供應100萬劑。林鄭月娥表示，已接洽3間疫苗製造商，除上述兩間，亦將與英國阿斯利康藥廠達成協議，採購750萬劑該藥廠與英國牛津大學共同研發嘅不可複製病毒載體疫苗，最快明年第二季分批運抵本港。

目前最搶手嘅疫苗應該係美國藥廠輝瑞與德國BioNTech合力研發嘅疫苗，即英國採用嘅那一款。美國與德國合作研發的這種疫苗，據悉96%已被富裕國家訂購。嗱！大家最關心嘅都係疫苗嘅安全性，衞生署署長陳漢儀稱，現時世衞已有13款列入臨床第3期測試嘅疫苗，當局預購嘅3款疫苗都喺名單內，本港最終會經由衞生署嘅專家及科學委員會，按藥廠最新數據審核並決定是否使用有關疫苗；政府專家顧問許樹昌就提醒，所有新冠肺炎疫苗仍在臨床試驗階段，不排除有罕見副作用浮現，認為小朋友感染新冠肺炎病毒後病情較輕微，建議先為高危群組注射。

首批內地疫苗下月供港，基於中港矛盾愈演愈烈，部分市民對國產疫苗品質存疑，林鄭就叫人唔好政治化。內地科興呢隻疫苗，儲存溫度只需攝氏2至8度，容易保存及運輸，印尼接收了120萬劑，巴西、土耳其及智利亦已訂購。該疫苗曾被印尼藥廠指有效率達97%，惟科興發言人其後澄清尚未得出有效率數據。

食衞局局長陳肇始指出，當局重視疫苗安全和品質，藥廠仍需要向特區政府提交臨床數據，經衞生署科委會檢視後才會購買；佢仲話，若果市民有期望，政府部門官員願意帶頭注射疫苗，期望可以給市民更多信心！嗱！若林鄭及陳肇始身體力行，老朽這殘軀也冇乜可猶豫，笑着捋起衣袖：打吧！