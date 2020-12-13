要發展多邊貿易，需要增加夥伴對象數目，歐洲是美國以外另一個高消費區，產品需求絕不比美國低，北京對外貿易全力推動多邊化，歐洲市場是最大的目標。這並不是北京單方面的理想，歐洲各國亦期望打進中國市場，在中國經濟向好消費力增加時，把高消費品輸往中國。歐洲各國在這方面存在競爭，若有中歐貿易協定，北京與簽署協定的歐洲國家有序地貿易，總比亂打亂撞更能發揮貿易效果。

中歐經貿高層對話中方主席劉鶴，日前與歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯視像對話，內地官媒指雙方進行了建設性溝通，而之前會議曾指談判已到最後階段，會盡力謀求在年內簽署協定。中歐貿協最大的基礎，當然是北京期待打入歐洲市場的多邊化，投資歐洲獲取更多改善本國技術的方法，歐洲各國也希望能夠打進中國龐大的市場。

然而，即使中歐有共同期望，過程中亦有不少阻滯，當中不乏歐洲與美國關係的因素，亦拉上了政治關係。特朗普政府近年與歐洲關係疏離，退出多個國際組織，歐洲各國對華貿易應該不用再看美國的臉色，但拜登政府未上場已向歐洲國家表達善意，歐盟亦要重修跨大西洋的關係，彼此間願意建立共同應對北京的戰線，政治壓住了經貿就是最大的障礙。

另一個問題是高技術的轉移。中國經歷新冠肺炎疫情後迅速恢復元氣，顯示出未來發展的大動力，把歐洲經貿融入中國市場，高科技就會轉移，而歐洲國家害怕中國獲取高科技後會不斷壯大，形成政治上的威脅，遇上政治爭拗時，改變不了實際經貿的利益，外交批評也只是無關痛癢的表態。上述兩個問題，成為歐洲國家會否全力推動中歐貿易的關鍵點，但在不進則退、隨時失去時機的考量下，或會出現中歐未簽訂貿易協定，歐洲個別國家就湧到中國談經貿合作的現象。