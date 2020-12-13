香港正面對第4波新冠肺炎疫情，確診病例不時每天破百宗。雖說世界各地疫情在冬天都有惡化，但內地疫情基本上是受控的，港府的防疫工作顯然仍有很多問題。港府一直拒絕進行全民強制檢測，而對於封樓檢疫，反應更是慢得令人難以理解。政府或許不希望以辣招抗疫，以免經濟進一步惡化，可是疫情一天無法控制，香港的經濟仍只會是一潭死水。政府希望疫苗可以解決問題，表示會做全民注射，然而在疫苗效果尚未有很確實的數據時，港府張弛無道地等待運氣的管理方式，必然使香港經濟無法走出陰霾。

港府一直強調抗疫要鬆緊有序、張弛有道，但回看香港自出現第2波疫情以來，政府抗疫根本是失序，特別是面對疫情擴展到全球，並且未如初期估計在夏天結束，港府對抗疫管理似乎失去了目標。

就以隔離安排來說，內地和香港根本不是同一個水平。筆者有一個朋友，家人在第3波疫情時從內地回港，早前返回內地，他們發現內地的隔離，在關口有專車送到隔離酒店，酒店各樓層是有24小時當值人員看守。第一天和第13天都會派護士到各房間做核酸檢測，每天還有早晚各一次的量體溫。但香港是讓被檢測者自行到隔離點，只做一次自行取樣的核酸檢測，還要自己聯絡快遞或交給家人送去收集點，隔離酒店也沒有量體溫，每一個環節都有風險。再說，香港防疫安排是沒有分風險區管理的概念，像來自內地低風險地區，與來自歐美那些極高風險地區回港的，竟用同一的檢疫管理方法。

至於封樓檢疫問題，其實在上半年沙田瀝源邨、慈雲山出現群組感染時已出現，部分出現感染群組大廈的住戶出走，這無異於把疫情進一步擴散。筆者認為港府有兩方面的問題，一是無法下決心封樓；二是不願意拿出資源去聘請臨時人手和社區協作支援封樓工作，令居民可以安心檢疫。據筆者了解，內地在封城、封小區期間，居民生活所需雖然有點緊張，但仍然有基本支援，這方面除了依靠科技，也倚賴政府和社區的工作支援，而港府對此卻一直相當逃避。

港府似乎寄望疫苗可以解決疫情問題，然而內地疫苗仍要等待成功研發及大量投產；而美國疫苗在美、英開始施針，已出現多宗過敏反應，而且據報該疫苗需要在攝氏零下70度儲存，也就是比南極冬天平均溫度還要低。美國一些專家更擔心，以美國現時疫情嚴重到平均每分數都有人死亡的情況下，疫苗作用恐怕很有限。

近日有「藍絲」網紅對港府的抗疫管理表示不滿，有人對此大惑不解，但筆者相信大家沒有改變。從去年反修例事件到今天抗疫管理，大家對港府的鞭撻還是一直以來的問題，就是軟弱無為並欠缺主軸，怕惡懼外，倚賴中央。筆者認為港府最需要的不是新冠肺炎疫苗，而是盡快調整管治和防疫心態，短期內參考內地措施，從嚴防控疫情，加強中、高風險地區的識別和隔離安排，盡快開放低風險區往來及落實相關管理，這才能讓香港經濟穩步走出陰霾。