神州觀察：灰色地帶戰術　拖垮台灣意志

近日有英媒報道稱，中國大陸在解決了香港問題後，已將目標轉向台灣，且兩岸之間的「戰鬥」已經展開。只是解放軍採用的並非實戰登陸，而是在以「灰色地帶作戰」的非常規衝突形式進行，目的是為打消耗戰，試圖將台灣折騰得精疲力竭，最終拖垮台軍的意志力，實現不戰而令對方屈服。

可以見到，大陸解放軍軍機近期繞台飛行愈趨頻密，不只是天天來，有時候一天還會繞飛多次，譬如據「台灣西南空域」Fb專頁統計，本月以來的前11天，台軍廣播驅離解放軍軍機的紀錄就有27次；另有資料顯示，自9月中旬以來，解放軍已經執行了逾百次該類任務。台軍為了展現其無懼大陸、「不畏戰」的決心勇氣，每次見解放軍軍機到來，必例牌升空攔截，只是此舉很是損耗燃料成本、軍機機件等，以及易令機師精神疲乏，長久或會威脅台軍的戰備能力，乃至構成心理壓力。

更重要的是，台灣方面數十年來一直為可能與大陸衝突而備戰，惟亦因此遭孤立數十年，以致數任政府皆軍費不足，顯然難與大陸「奉陪到底」；反觀大陸，目前不僅擁有「全球老二」的豐厚家底，尤其收復台灣、實現真正意義上的國家統一乃「必須」及「必然」之舉，在政府與民間獲得了廣泛而堅實的支持，自然「飛得起」。不僅如此，該報道又引述多名現役及退役的台美將領指出，除了透過空中威脅，北京還輔以兩棲登陸演習、海軍巡邏、外交孤立等多重手段壓制台灣，勢令對方疲於招架；故美國方面建議台灣別再每次升空去當解放軍「陪練」，不如省點錢提升其他防衞能力。

當然，台灣這方面再怎樣精打細算，省下來的錢最終亦是讓美國賺，正如美國參眾兩院剛通過的新一年度國防授權法案中，又在重申協助台灣維持足夠的自我防衞能力。如何達致？無非又是軍售，就在一周前，特朗普政府再度宣布對台軍售，涉額近3億美元，而這已是特朗普任內第11次對台軍售，過往不乏折合台幣數十億乃至數百億元的大手筆交易；問題是，買回來的武器裝備到底性能如何，有多少屬廢銅爛鐵？台灣是否有能力消化這麽多？

最關鍵的是，台灣以武謀獨的做法根本是打錯算盤，大陸早已有言在先，台獨屬死路一條，各種狠話反正沒少說，總之民進黨當局繼續這樣下去，勢會讓大陸方面愈發放棄「和統」希望，最終不得不以武力解決，這對兩岸來說亦將是最壞的結果。說白了，大陸就算要「武統」台灣，也是和美國的軍事較量，台灣何需勞民傷財、全副武裝，還不如多些將錢用於民生上來得實際；又是交保護費，又是充當美國制華棋子，分明是在自己折騰自己。