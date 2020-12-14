功夫茶：香港郵政蝕到嘔　縮皮外判都難留

一提起香港郵政，都知道冇乜好嘢可以奉告，事關佢幾乎年年被審計署狂轟管理不善！幾年前嘅審計報告已經抨擊佢哋管理混帳；所謂「有機制監察」完全係廢噏！當年審計署試寄出50封完全冇付郵費或郵費不足嘅郵件，結果當中43封成功派遞，只有7封咁大把被截獲而被徵收附加費。如此賣大包，有乜辦法唔年年蝕到嘔白泡吖！

呢，署方以上年度虧蝕3.5億元為由，又話要變招求生，之不過因佢舊史實在太臭不可聞，爛了嘅香蕉，叫人點信佢會變成堅硬嘅青瓜喎！香港郵政喺上月初以合約工人代替郵差收取街箱郵件，合約工人月薪僅得約1.4萬港元，係頂薪郵差嘅一半。工會狠批合約員工冇「飯鐘」又以時薪計算，不但剝削勞工，亦難以令香港郵政達到收支平衡；另聘退休郵差執行派遞，但佢哋唔熟悉派遞範疇，容易犯下郵件失竊及派錯信件等失誤。

此外，郵政工會發言人又指出，空郵中心嘅郵件來自四方八面，當中不乏珠寶等價值昂貴嘅郵遞品等，擔心外判工人質素參差，穩定性亦不及郵差，隨時有人「拎完就遠走高飛」，難以保障寄件者嘅利益及私隱。

工會嘅擔憂，香港郵政就回應指，有關人力資源調配，係要回應審計署曾批評香港郵政人員有慣常逾時工作等問題，有關措施與虧損與否冇關係，強調不會因此削減郵差編制和職務喎。

嗱，巧言令色鮮矣仁，香港郵政管理不善，年年蝕到阿媽唔認得阿爸，唔係佢吟兩吟就吟得甩嘅，功夫茶翻查紀錄，佢哋曾經試過喺3個財政年度錄得1.8億元嘅逾時補水津貼，而且個別人員涉嫌濫用病假，租車合約招標又只批予少數承辦商，事件曾引起廉署關注！

香港郵政管理劣迹斑斑，依家為咗「補救」驚人嘅「超時補水」，以外判「求生」，本來都無可厚非，事實上呢個制度一直存在，而各部門都做緊。外判本身冇問題，問題係審批欠嚴謹，加上缺乏監管，呢，睇吓食環署啲外判，除咗專益「蛇頭」日日蛇王，外判工又無王管，本報都唔知踢爆幾多次佢哋返工等放工，輕輕鬆鬆做唔夠兩粒鐘，其餘就係休息、打麻雀、吹水煲煙，快樂過神仙！

阿哥，你話政府係唔係混吉？自己搵自己笨實！外判唔係判完就企定定喺度，都話「人」係要管咯！庸官一副淡淡定、有錢剩，撚籠雀嘅樣，成個二世祖咁款，又點稱得上做好份工同埋善用資源呢？仲有吖，時代在變，隨着實體郵件愈來愈少，加上網購速遞主導市場，優勝劣汰，香港郵政大有可能由物流署取而代之，呢隻爛透嘅香蕉，可能從此消失，化作春泥更護花，說不定大家先感覺到佢曾經「存在」嘅價值！