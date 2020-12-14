正論：年年廢紙圍城　事事光說不練

大事做不成，小事做不好，已成港府施政標記。隨着內地對環保的要求日益提高，逐步落實禁止洋垃圾進口，本港廢紙預料明年元旦將被完全拒諸國家門外，「廢紙圍城」恐再重現。面對環保災難迫在眉睫，港府依然漫不經心，一味指望中央打開國門打救。一節見則百節知，港府連廢紙回收都處理不好，還有甚麼事情做得來？當中央耐性耗盡，對無能廢官不再容忍，特區政府壽終正寢事小，全港市民陪葬事大！

內地於2017年部署停止入口「廿四味」洋垃圾，包括本港廢紙。由於本港九成七廢紙都輸往內地，內地拒收打擊極大，當年就曾發生本港回收商停收廢紙，導致廢紙圍城逼爆堆填區的可怕一幕。後來經兩地政府協商，內地由一刀切改為定期批出入口廢紙配額，但全面停收的大方向不變，原定去年逐步停收，後來再度推遲至今年底落實停止入口廢紙，意味明年1月1日，本港每月4萬噸的廢紙再無出路，不僅回收業界面臨末日，堆填區滿瀉才是最大問題。

面對業界末路，本港回收商雖積極尋求東南亞市場接收本港廢紙，但事實是沒有一個市場足以取代內地，而且成本比內地高數倍，難以長期維持。無計可施下，業界寄望港府與內地早日達成協議，將香港視為中國的一部分，剔出禁止進口名單。問題是，以鄰為壑的「環保」政策早就不合時宜，內地環保意識高漲，國家領導人更定下減排目標，足證國家重視環保。再說，中國地大物博，有能力自給自足，根本不需要從香港進口廢紙，過去不過優待香港而已。可以毫不誇張地說，香港依賴內地接收垃圾的黃金時代已成過去，內地亦不會再如以往「嬌縱」香港，香港要麼任由廢紙逼爆，要麼自食其力，做好本地回收，轉型求存。

很可惜，港府向來是語言的巨人，行動的侏儒。搞環保光說不練，口號叫得震天價響，到頭來一事無成。例如港府早年提出在本港設立廢紙回收廠，以解決廢紙圍城問題，拖至兩年前招標，原定在屯門環保園設廠並在3年後投入運作，無奈出師未捷身先死，在欠缺配套和政策支持下，承辦商拒絕再玩，早前交回土地止蝕離場。現在港府又打起紙漿廠的主意，認為經營成本比廢紙回收廠低，應有吸引力，預計明年上半年重新招標。當然，改設紙漿廠總好過甚麼也不做，但紙漿只是半製成品，必須再加工方能轉廢為能，為何港府不將眼光放遠放大，由回收廢紙到製作紙漿再到製成品出廠，一條龍由香港包辦？既不假外求，更可建立香港製造品牌，在經濟低迷之際提供就業機會，何樂而不為？

事實上，內地又好，外國也罷，回收再造都是一門能賺錢的專業。單是澳洲，便有專門回收廢車胎、廢玻璃、廢碎石的工廠，製成鋪路用的物料，減少使用瀝青，更環保耐用。甚至乎，當地有廠商回收廢車胎後轉化為鋼、柴油等，這些都得力於政府環保政策配合，保護並扶持本地回收業。別人做得到，香港做不到，根本原因是港府鼠目寸光，只知當一日和尚敲一日鐘，根本沒有雄心壯志發展好香港。

說來實在羞愧，本港減廢起步比其他發達地區落後豈止10年，單是台灣，早在1997年已推出資源回收計劃，不僅加強教育和宣傳，更成立回收基金及提供補貼，建立完整的回收網絡，直到2006年實施垃圾強制分類，事半功倍；南韓的回收政策起步更早，直到今天廚餘回收率超過94%，成績斐然。

再看起步比香港遲得多的內地。上海去年7月推出號稱「史上最嚴」的《上海市生活垃圾管理條例》，一年後當地生活垃圾填埋率由44.2%降至6.3%；政府除了要求居民分類投放廚餘，更支援企業完成廚餘本地化、資源化處置，鼓勵引入新技術設備，節省運輸成本，避免發酵，增加回收率，例如將廚餘回收作為生物柴油原料等。反觀香港，廿多年來的前線回收依然停留在「三色桶」層面，偏偏港府連監管承辦商都做不好，以致三色桶的回收物絕大部分被送往堆填區，失去回收意義。連申訴專員公署都看不過眼，上月宣布主動調查環境局及環保署的三色回收桶管理措施，堪稱醜不可言。

為何內地推行環保政策，短短時日成效顯著，香港卻幾十年如一日，毫無寸進？最大分別是兩地政府一個強政勵治，雷厲風行；另一個怕事避難，光說不做。舉個簡單例子，內地為了節約資源，規定酒店不得再向客人提供牙膏牙刷等物資，一聲令下，各地莫敢不從。香港卻連垃圾徵費也蹉跎十多年，最後無疾而終。一葉落知天下秋，回歸前香港強勢，國家領導人甚至揚言要複製幾個香港，集萬千寵愛在一身；回歸後內地發展一日千里，方方面面都已超越香港，香港卻一味恃寵生驕，不思進取，以致重要性每況愈下，甚至成為國家的負累。

只要精神不滑坡，辦法總比困難多。小至回收業，大至大政策，香港是繼續沉淪，變成中國二、三線城市，形同粵劇中討人厭的「白鼻哥」；還是浴火重生，堂堂正正踏台板當主角，端視乎港府以至全港市民的取態。短期而言，廢紙失去出路，價格必然大貶值，沒有長者檢拾廢紙，大可改由被判社會服務令的人士去檢拾。總而言之，窮則變，變則通。