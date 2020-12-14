世界視線：性侵醜聞禁不絕　退伍女兵難幸免

繼美國軍方日前宣布，針對德州胡德堡軍事基地的多宗性醜聞，懲罰10多名軍官後，退伍軍人事務部長威爾基又被指處理退伍女兵性騷擾的指控漠不關心，甚至還涉嫌挖掘投訴人的黑材料，對其進行抹黑。事件進一步反映美軍內部管理存在結構性問題，絕非隨便拿中、下級軍官「祭旗」就可以解決。

退伍軍人事務部內部監督機構的調查報告顯示，一名為眾議院退伍軍人事務委員會主席、加州民主黨眾議員高野擔任政策顧問的退伍女兵，於去年9月提出性騷擾投訴，聲稱在退伍軍人醫院餐廳內購買食物時，被一名身份不明的男子不當觸碰身體。威爾基收到投訴後，在高層會議上形容「投訴有政治動機」，投訴最終在「證據不足」的情況下不了了之。更令外界側目的是，威爾基被指查閱投訴人的服役紀錄，並散布對方有「濫告」前科等的耳語。

威爾基將黨派之爭置於保護退伍女兵之上的做法引發眾怒，眾議院議長佩洛西要求威爾基下台問責，就連一向親共和黨、被視為特朗普盟友的組織「關愛美國退伍軍人」，也忍不住怒斥威氏及一眾退伍軍人事務部高官，以個人利益凌駕退伍軍人的誠信。

無獨有偶，五角大樓日前公布獨立調查報告，承認位於德州的胡德堡軍事基地存在「默許性侵和性騷擾的惡劣氛圍」。一名20歲女兵早前就在該軍營內懷疑遭同袍性侵並殺害。軍方宣布，多名高層因「領導不力」而面臨開除或停職處分。

極右保守派經常散播「深層政府」的陰謀論，但相比起這隻看不見的魔手，針對政府部門內女性員工的「鹹豬手」，卻是顯而易見且長期存在。有媒體報道，聯邦調查局近年接連對爆出性侵醜聞的前高官進行包庇，相關人士沒有受到相應處罰，甚至在局方其他高層保護下，在相關調查文件中抹去被投訴人的名字，以便他們退休後進入私企。事實上，不管是軍隊抑或聯邦調查局，均由男性絕對主導，正如拜登被指對女性有不當身體接觸時，辯稱只是「表達友善」，多少類似事件未能曝光，只有天知道。