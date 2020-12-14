香港正處於兩難之境。中央政府提全面治理，香港政府與社會精英離德離心，對中央政府的要求和香港解困之正路，都在在刁難、阻礙，美國等境外勢力亦伺機作亂，這樣的形勢怎樣解脫呢？

一是大刀闊斧，調整特區政府，改革陋政。但中央政府可以倚靠誰改革呢？在香港體制之內，英國人布下陷阱有多深，怎樣操作，還未清楚明白，替換領導會否換湯不換藥？而最關鍵的是，香港應該怎樣改革，可以怎樣改革，並不是一目了然，簡單可行。

在新時代、新形勢下，要有新理念、新方法。中央政府和香港社會並沒有一套可替代英國布下後殖民地體制的替代方案。沒有新理念，沒有後繼支援的部署，大刀闊斧，只是破而不能立，未能改困，民心難附，政權不穩。

二是定下紅線，犯之必究，紅線以外，悉歸舊觀，這是變相的放棄香港。危難時，仍會出手救援，對香港一般不再存厚望，讓它自作孽而自吃其苦。與此同時，內地加強開放，用深圳或海南的發展替代香港，也甚至不用替代香港，讓之逐步失去歷史的功能與價值。

以往的租界，都融入本土城市體系之內。香港不融合於珠三角的大都會區，便會弱化為另一個澳門。中央政府不用擔心香港的壞影響，也不用特殊照顧。隨着回歸，帝國主義、殖民主義退潮，香港也會逐步消失於中國復興大業之內。歷史的瘡疤，在歷史中隱退。

相比於上一個選擇，這一個選擇更具可行性，失誤引起的破壞更小。香港若衰落，是逐步順應現有之走勢發展，沒有大的變動。香港還可以有機會自力更生，發憤圖強，改變衰落的命運。事在人為，但不能再靠內地的照顧，也不能投靠外敵，堅持買辦的道路。否則的話，國安法便可以動用，今後隨着國際形勢變化，國安法也會覆蓋經濟安全、金融安全，香港不是化外之地，可胡作亂為，傷害內地。

中央政府的選擇，相信傾向於第二條，主因是要在香港動手術牽涉太大，十分艱巨。中央也無人可信可用，總不能派出南下幹部接管，弄出更大的政治、社會問題。也不可能用錢收買、用錢製造虛假的繁榮，形成未來更難收拾的局面。

若是這樣，香港是否真的會衰落呢？香港社會的大多數人是否甘於此命運，寧外逃移民而不留港重新奮鬥建設呢？一個社會的興衰，或可諉於外因，最後的決定因素還是這個社會的人能否奮鬥。香港多是過客，有誰願意重建香港，作為中國和亞洲明珠？