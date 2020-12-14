黎智英日前因涉違反《港區國安法》被加控國安罪名，控方指他從今年7月1日至12月1日期間，在香港請求外國或者境外機構、組織、人員，實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動；又指他今年開設的Twitter帳戶追蹤多名外國政要，利用該帳戶及名下的《蘋果日報》發表文章、接受外媒訪問，意圖煽動外國制裁中國及香港，而該帳戶追蹤53名人士，包括美國國務卿蓬佩奧、台灣的蔡英文等。警方將繼續檢視黎智英Twitter內的逾千個貼文及留言，以掌握更多的證據。

身為壹傳媒老闆，身為幹了20多年反中亂港壞事、危害國家安全、破壞香港安定、勾結外力的老闆，手中的傳媒和掌握的資金是其最重要的本領和工具。因此，今次加控黎智英涉干犯國安罪的第一個看點，是能否根據《港區國安法》將其押送內地審理，第二個看點就是能否將其資產凍結，打掉其危害國安之工具。

早在香港回歸之前，黎智英就涉足媒體，創辦《壹週刊》和《蘋果日報》，「理念」方針就是要反共反中，就是要全力支持香港反對派以「爭取普選」為名搞「民主拒共」，隔絕一國，抗衡中央，從根基上摧毀「一國兩制」，把「港人治港」弄成「反中之人治港」、「港英餘孽治港」、「美英代理人治港」，把「高度自治」弄成「完全自治」、「獨立而治」。

為此，他們打着新聞自由、言論自由旗號，大造輿論、挑撥離間、煽動仇恨、逢中必反，儼然成為反中亂港集團的喉舌和宣傳機器，其所為早就得到了美英反華勢力的垂青。黎智英身邊出現了出身美國情報機構的「助手」，並經手「獻金」幫助反對派政客「參選」，黎智英的資金和媒體運作遂成「黑金政治」管道。

在佔中和反修例暴亂中，黎智英勾結老美的漢奸作用，其媒體的煽動作用，以及今年7月1日後的種種所為，都已涉嫌干犯《港區國安法》。因此，在審理此案時，不能只見人不見錢，故黎智英的資產要封，媒體要封，以便查案也。