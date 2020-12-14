壹傳媒黎智英被加控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，美國等西方政客又出來指手畫腳，說三道四，這種反應一點也不奇怪。走狗被打，主人丟臉，老羞成怒之下，自然醜態百出。但今時不同往日，不管洋人如何聲嘶力竭，都解救不了洋走狗，反而進一步坐實其勾結外國勢力的罪名。

美國國務卿蓬佩奧指《港區國安法》是對正義的嘲弄，那麼人們想問一下，美國相關法律比任何國家都嚴厲，而且動不動就以國家安全為由制裁和打壓其他國家和企業，甚至跨境拘捕外國人，這到底是正義還是邪惡？如果有人在美國公開宣稱「為中國而戰」，會有甚麼下場？美國可以維護國家安全，難道中國不可以？

不管怎麼說，香港是中國的地方，而不是美國第51州，美國政客以命令的口脗要求港府立即撤控及釋放黎智英，粗暴干預中國內政和香港司法，恰恰證明他們蠻橫霸道，邪惡無比。過去北京恐洋懼美，不敢挺直腰桿，現在無畏無懼，當然不會退讓，老美的威脅和恐嚇已經不靈了。君不見，近年美國針對中港採取無數所謂的制裁措施，結果甚麼目的都沒有達到，反而令中方更加堅定維護國家安全的決心，更加督促港府切實執行《港區國安法》。有美國政客聲稱港人活於恐懼下，這沒有說錯，但感到恐懼的只是那些勾結外國勢力的洋奴漢奸，許智峯和梁頌恆之流逃竄海外，12人蛇投奔怒海。而無路可逃的黎智英只能面對鐵窗，慢慢享受「人生巔峰」，一旦被移送內地審訊，更是吃不了兜着走。

最好笑的是，有些台獨政客不甘寂寞，跟在美國政客後面亂吠亂叫，將黎智英被檢控說成「打壓自由」。這分明是兔死狐悲的心理作祟，大陸方面正研擬一份「台獨名單」，針對那些言論囂張、行徑惡劣的頑固分子，台獨政客看見黎智英的下場，聯想到自己的將來，怎能不惶恐焦慮！