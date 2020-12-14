壹傳媒黎智英官司纏身，因涉嫌欺詐而遭還押，日前再被加控違反《港區國安法》內「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，鐵鏈纏腰押送到西九龍法院，全港市民都可看見這個畫面，反對派老中青自然膽戰心驚，深怕下一個輪到自己。

控罪指黎智英於今年7月1日至12月1日期間，請求外國對中港進行制裁，罪狀列明了是針對《港區國安法》通過以後的行為，並非秋後算帳，若果計及黎智英多年來反中亂港的罪行，罄竹難書，入罪要坐幾世監也不為過。還有一位李漢奸，因為是資深大狀，又是基本法起草委員之一，自然知道國安法來勢洶洶，自從法案通過以後，立即鳴金收兵，甚至有轉軚迹象，很明顯有「先見之明」，預見老拍檔黎智英的下場，自己要「睇路」，免得臨老唔過得世！同屬官媒所指的「叛國禍港四人幫」，何俊仁日前有到法庭撐場，但李柱銘及「民主阿婆」都縮頭不見影。

大家以為漢奸黎想做反中「烈士」嗎？其實是騎虎難下，之前已經因為食言結束刊物而被當契弟，若果收手又會被一眾毒果信徒指罵無膽匪類，惟有死撐下來，他不是說過「為美國而戰」嗎？國安法通過之後，依然公開做訪問以及和外國勢力對話。沒有做過，沒有人可以誣衊你，有圖有片有報紙為證，想走也難走得甩了。因因果果，現在時辰到了，報應也一一降臨。

回歸後，香港沒有做好「去殖民地化」，反而戀殖之風盛行，年輕人受到政客及毒果傳媒等唆使，仇中之心非常理可以解釋，孕育大批小漢奸，最近被判刑的黃之鋒及周庭相信知名度比一般二、三線明星更響。慷慨歌燕市，從容作楚囚，引刀成一快，不負少年頭，年輕時汪精衞說得多慷慨，最後因為做漢奸而遺臭萬年。大漢奸行將就木，小漢奸若走佬不成，還是乖乖地棄暗投明吧！