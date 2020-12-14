港府抗疫毫無章法，進退失據又不肯吸取教訓，卒致第4波疫情失控蔓延，專家直指病毒已在社區廣泛傳播，確診數字將有一段時間高企。面對危急存亡之秋，各行各業奄奄一息，每天高床軟枕、吃香喝辣的港府高官當然是感受不到小市民之苦的，只知每有疫情爆發，便任意拿食肆、美容、娛樂、健身等行業開刀和充當替死鬼，彷彿只要將它們停業，便等於政府做咗嘢，疫情便會自動消失。

誠然，祭出禁堂食令、禁營業令是很容易的事，廢官一句說話便能做到，但對於經營者和從業員來說，卻猶如凌遲處死，不斷遭人在身上割肉。林鄭聲言不會再推出第3輪保就業計劃，但已責成財政司司長等人研究支援受禁令影響的行業。所謂救人如救火，港府一味研究復研究，只聞樓梯響，不見人下來，百業早就死透矣！

更令人心寒的是，陳茂波還未研究出究竟便急急落閘，在網誌表示「向暫時關閉或限制營業的處所提供公共資源只是杯水車薪，非長久之計。政府為防疫抗疫配備充足資源，亦須保留財政實力，以應付已知和不時之需。」這是甚麼意思？這是你死你事的意思！

當內地、澳門、台灣各行各業都回復正常，人們出行鮮少戴口罩，兩岸四地之中，就只有香港仍在疫情泥沼不能自拔，各行各業水深火熱，坐享高薪厚祿的高官完全不知民間疾苦，還以俯視的姿態向蟻民曉以大義：錢，並唔係用來救市的，因為這是杯水車薪，並非長久之計！錢，是用來鎖在庫房，保留實力的！寧不怒乎！

到底要有多冷血、多離地，才會有這種思維？才會說出這樣涼薄的話？公帑取之於民，在危急關頭用之於民，絕對是應有之義，何況若非港府抗疫無能，任由疫情失控，各行各業早就重見天日，豈用如乞兒般等待廢官開倉打救？事實擺在眼前，都說林鄭政府不是救港治港而是攬炒香港，信焉！