美國總統特朗普在選舉之前布下棋子，委任了保守派的巴雷特進入聯邦最高法院擔任大法官。白宮主人曾經寄予厚望，說要靠巴雷特解決選舉訴訟問題，而且他以為可靠的，還不止這一位法官。目前聯邦最高法院9位大法官，有6位屬於保守派，其中3位為特朗普親自委任，故在一個月前，他還志得意滿，相信只要選舉訴訟落入9人手中，定然會作出有利共和黨的裁決。

早前不少評論也認為，聯邦最高法院一定會偏幫特朗普，獨獨筆者力排眾議，說愈是特朗普親任的法官，愈是對他不利。在11月28日，本欄發表文章指出：「京城大理寺的官老爺……十分珍惜羽毛，為了顯示自己不偏私，有時甚至會做得有點矯情，特朗普將案件交到他們手上，效果可能適得其反。」

事實證明，9位大法官對身上的羽毛珍如拱璧，完全不肯蹚總統選舉的渾水。日前，德州入稟最高法院，以選舉程序出現違憲問題為由，要求禁止美國其中4個州的選舉人投票。該案交到9位大法官手中，以7比2的大比數被駁回，使特朗普試圖透過訴訟爭取連任的美夢頓成泡影，他親自委任的3位法官在此事上，並無助他一臂之力。

事實上，即使是投贊成票的兩位法官，也表明不打算干涉4個州的投票結果，只是認為不妨給共和黨陣營一個機會，讓他們可陳述意見。但是，其餘7位法官，就連德州的申訴詞也不願意聽，此舉無異於狠狠賞了特朗普一記耳光。

我經常強調，為政者要懂得斟酌情理、判斷形勢，入稟聯邦最高法院明明不利於特朗普，他卻傻不楞登以為是好出路，結果吃了閉門羹，而且在大法官一錘定音後，共和黨再在選舉問題上糾纏，便進一步失去法理依據，變相宣判了他們抗爭之路的死亡。