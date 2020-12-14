叫人衝自己鬆嘅梁頌恆逃到美國後，除咗尋求美爹庇護，更加六親不認，宣布與家人斷絕關係，做佢阿媽嘅惟有嘆句：早知生舊叉燒好過！賤男乞求美國制裁中港，漢奸嘴臉表露無遺！難為佢仲話「經一番掙扎才決定離開」，又廢噏一直非常掛念其生活圈子及一眾「戰友」，期望終有一日可以與其他流亡海外嘅戰友回港云云。

梁頌恆一再與美國政要會面，呼籲加強制裁中港，勾結外國勢力彰彰明甚。法律界人士指其情況如「叛國禍港四人幫」之首嘅漢奸黎，港府睇怕亦必依法追究！條友仲廢噏終有一日「可以與戰友回港」，你話係唔係天大笑話！老竇老母都唔敢認，仲回港博拉乎？古人說：勇者不避難，仁者不窮約，智者不失時，義者不絕世。意思是勇敢嘅人不會逃避危險，仁愛的人不會令人困窘，有智慧的人不會錯失時機，有道義的人不會讓人家的世系斷絕！依家條賤男「勇、仁、智、義」冇一瓣沾上邊，只有一副無賴嘴臉！

賤男表示，預計連同拖欠立法會嘅93萬元及其他民事案件訟費，共欠政府400至500多萬元，但形容「多到唔識計就唔計」，不打算理會欠款，換言之，我係唔還㗎啦，你咬我食呀？賤男指自己早喺2016年已被相繼取消香港銀行戶口，一直靠現金支付日常開支，更寸嘴「如果搵到仲有香港資產，歡迎凍結」，其無賴小人賤樣盡出矣！

一個無賴之尤嘅小學雞從政，能有甚麼「政績」？佢嗰口「鴨脷洲口音英文」又能為其游說工作乞到幾多狗餅？美國若覺得佢係一隻「好狗」，顯然有眼無珠！到頭來恐怕會忽然驚覺：倒不如食隻熱狗仲實際啲喎！「臨大事而不亂，臨利害之際不失故常」，呢兩句係北宋蘇東坡所說的。而34歲嘅梁頌恆，所謂「青年新政」，卻係寸嘴無賴、債多不愁、遠走高飛、六親不認、汪汪求乞做隻叭兒狗！