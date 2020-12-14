新冠肺炎重挫全球經濟，到今天疫情還沒有停止傳播，不少國家期望疫苗獲得認可註冊和接種後，能夠穩定疫情，但仍未得知疫苗能否發揮救世的效果。疫下需要多條腿走路，而當前急務之一是研究如何重振經濟。美國疫情是全球最嚴重，啟動接種疫苗的同時，白宮開展新一輪復甦經濟措施的撥款申請，向國會提出9,160億美元新的紓困方案。

今次是繼較早前通過22,000億美元的「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」後，另一輪紓解經濟撥款，美國國會參眾兩院的共和黨及民主黨議員，對撥款細則無法達成共識，能否在開展疫苗接種後復甦經濟，實在是未知之數。

投入巨額資金援助企業重啟經濟，不少國家都把這項工作放在優先位置，為的是希望投入援助後，企業能夠維持基本的生產力去迎接疫後的重新運作；沒有資源援助，企業紛紛破產倒閉，將導致失業者眾，所以有計劃的援助資金，在其他國家早已通過推行，反觀號稱最民主的美國，國會兩黨卻糾纏在撥款細節的爭論。

民主的背後是要爭取民意及選票，美國兩黨在這方面絕對不會錯失機會，龐大撥款的細節，總是希望對所屬黨派有利，未來獲取更大的民意支持，造成撥款細節如「街市講價」般出價還價，浪費許多時間。

另一個引發黨爭的原因是大選結果仍未明朗，共和黨繼續沉醉在特朗普的「我們大勝」，不願承認選舉結果，寄望最終一日共和黨能夠推翻民主黨的表面勝利，其做法備受批評，遭質疑為何出現不承認選舉結果的不民主行為，認為有損美國傳統。最新事件是總統就職典禮聯合委員會拒絕承認拜登和賀錦麗為下任總統和副總統。

由黨爭引發延誤復甦經濟的撥款，受害的是正處於水深火熱之中的企業及國民，救經濟反而變成了增加政黨矛盾，令人質疑這就是民主嗎？