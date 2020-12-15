功夫茶：收取黑金有排震　坦白從寬祈減刑

漢奸黎被控欺詐還押候訊期間，再被加控勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，日前腰纏鐵鏈雙手被鎖押解到庭審訊，成為全港被控此罪第一人！呢，佢嘅仔女探監，話庭外朋友打氣令佢老竇「開心咗好多」！功夫茶但知古聖賢人所講「仰不愧於天，俯不怍於人，一樂也」；依家一身係罪，作為叛國禍港四人幫之首、佔中金主、黑暴黑手、外部勢力代理人，揚言「為美國而戰」，不折不扣嘅大漢奸，身陷囹圄都唔知有乜可以「開心咗好多」？唔通失自由讀吓字典才忽然「知足常樂」？

鐵窗明月在，醜史難清空！呢，漢奸黎曾被揭喺2012至2014年間，多次向民主派人士及政團秘密捐款合共逾4,000萬港元，被質疑幕後策劃違法佔中。尋日有前高官貼文敦促民主黨、公民黨等政治組織，以及李柱銘、陳方安生、立法會前議員李卓人、「佔中」發起人之一朱耀明及社民連前議員梁國雄等反對派頭號人物，公開交代佢哋從第一日開始，共收咗漢奸黎幾多政治黑金，更指「自我引爆總比被國安踢爆好。銀行戶口的紀錄是不能毀滅的。」旨哉斯言！

人在做，天在看！泥紙鷹折翼受困都「開心咗好多」，顯然漢奸基因深植已突變成非常人，而你班政客政棍恐怕有排震！有學者和大律師分析，由於目前漢奸黎被控涉違《港區國安法》，相信至今仍有收取黎捐獻嘅人士正盤算「着草」嘅機會比公開交代大，之不過有關言論具震懾作用，料以黎為首嘅一夥人已「樹倒猢猻散」！咁又係，何文田「第一漢奸樓」已燈火下樓台，隨着泥紙鷹被關押，蛇冇頭不行，更何況收咗黑金嘅一眾政客洋奴，正人人自危，風聲鶴唳，見黑影都嚇到標尿！

嗱！《港區國安法》起壇作法捉妖時，大家有目共睹，以前同漢奸黎過從甚密，經常出入「第一漢奸樓」飯局嘅都醒水，有立即宣布退出政壇，有高調話餘生要享受家庭之樂，果然精甩尾！咁又係，咬住優厚長俸弄孫為樂，久不久去恤個靚髮，歎個high tea！四萬咁口，夕陽之年就真係開心咗好多喇！又有學者就話，若收咗黑金嘅政棍所犯嘅罪行非常嚴重，正常人都唔會咁蠢自爆啦！臭屎密冚，正是政棍本色。

有大律師表示，根據《港區國安法》第33條（2）指出，自動投案，如實供述自己罪行嘅犯罪行為人、犯罪嫌疑人、被告人可以從輕、減輕處罰，而犯罪較輕者，則可免除處罰。要言之，亦即坦白從寬，大律師指若真的有人就收政治黑金公開交代，將來若就此被捕或可減刑。功夫茶提醒班無良政客，千祈咪存僥倖之心再犯事，漢奸黎下場有眼睇，若冥頑不靈，係咪想監房裏來個重聚派對？