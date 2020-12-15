產評：全球反壟斷海嘯　科技業醞釀變天

繼歐美針對國際科技巨企展開反壟斷調查後，近日傳來中國官方亦在研究經濟工作中首次提及「反壟斷」。看來，面對疫情持續打擊經濟，資本市場泡沫激化貧富懸殊，各國政府圖大打「反壟斷」牌，促使在疫情期間規模不斷膨脹的科企讓利，並藉機重塑市場競爭格局。全球科技產業監管政策刮起新風，行業競爭環境將變天，一場全球財富重新分配的鬥爭亦隨之展開！

為了應對持續近一年的新冠肺炎疫情，各國政府以增發國債、實行超低甚至負利率，以及狂印銀紙來挺住經濟，此舉令市場流動性氾濫，但經濟復甦遲遲未見，大量游資湧往資本市場圖利。適逢疫情期間新經濟蓬勃發展，科技巨企銷售大增，更成為游資炒作的對象，上市科企市值不斷膨脹，並成為各主要股市的上升動力，創造了可觀的財富。問題是，只有少數富人才有條件參與這個資本升值的盛宴，反觀大量企業倒閉，工人失業，皆未能受惠，致使社會貧者愈貧，富者愈富。

今年以來，歐洲一直針對美國科技巨頭如亞馬遜展開反壟斷調查，而美國政府近周亦向Facebook展開反壟斷訴訟。參考過去的反壟斷行動，這些被針對的科技巨企，未來或會被判罰巨款，甚而要被迫進行「拆骨」，即將旗下不同業務剝離，且被限制進行併購。

除了歐美，近日內地官方召開經濟會議研究明年經濟重點，亦首提反壟斷及防止資本無序擴張兩大主張，不久即傳來3家科企因違《反壟斷法》而被判行政罰款。顯見，繼叫停螞蟻集團滬港上市計劃後，內地官方正積極針對科企壟斷採取行動。

過去在科技業發展初期，各國為培育企業，政策傾斜配合。可如今科技巨企都在國際上獨當一面，財雄勢大，甚至富可敵國，跨行業壟斷趨勢既不利市場公平競爭，大量財富集中在少數科技財閥身上，且長遠在網絡壟斷資本下，更有演變成數據壟斷、威脅創新和公共安全之虞，不得不正視，致使眼前一場反壟斷海嘯正席捲全球！

需要明白的是，各地政府的反壟斷行為，不是要否定新經濟價值，亦非要滅絕科技巨企，而是整頓科技行業發展格局，大前提是促進市場有效競爭，重新分配社會資源，以提升經濟效益，讓更多企業可參與，讓社會更多人可受惠。但現今的科技巨企要讓利既成定局，產業重估潮難免衝擊股市，資金將持續流出高估值的科技業，轉移至受惠疫後經濟復甦的傳統產業尋找機遇。