神州觀察：不堪家暴欲離婚　法院勸和真迂腐

家庭暴力是一項常見且嚴重的社會問題，背後凸顯的是對弱者保護工作的輕忽與不足，而這本身又能折射出一個社會的文明與法治進步程度。內地近年家暴事件頻生，每每導致惡性傷亡後果，進而引發人性道德層面的危機衝突，社會影響甚巨，足以令各方審慎待之。

陝西延安黃陵縣一名婦人雖與丈夫結婚40載，並育有3名子女，惟長年遭丈夫家暴，直至將子女拉扯大，看着他們成家立業後，決定不再忍氣吞聲，早前終以夫妻感情破裂為由入禀法院起訴離婚；怎知丈夫不同意，並遭院方駁回，理由是「少年夫妻老來伴」，40年感情豈能說破就破，況二人已步入「幸福晚年」，實屬來之不易，需相互扶持才是，切莫因這點瑣事置氣，回去繼續好好過日子。結果婦人還需承擔150元的案件受理費，更麻煩的是，若執意想離婚，按規定得需半年後方可再次提訴，意味婦人至少還將捱打半年。

法院這種和事老式判決招來輿論狠批，有網民直斥院方想法太迂腐，質問幸福晚年究竟是誰的幸福？尤其是丈夫竟將虐妻家暴輕描淡寫地說成是「開玩笑、很正常」，着實叫人可怕，反映出來的更是其骨子裏的男尊女卑思想，覺得打妻子真的不算甚麽；萬一哪天被失手打死，責任又算誰？由此更可看出，法院對於家暴的勸和態度十分輕率及不負責，當中固然牽扯到「取證困難」問題，令法院不得不「秉公辦案」，但這不正也是當局處理家暴問題的重要缺失？沒證據就當啥事沒有？可否稍作跟進調查後再行定奪？以至有無其他辦法彌補相關缺失？

事實上，不光是一些司法機關，這種心態亦廣見於社會大眾間，令家暴現象一再被忽視。正如在「寧教人打子，莫教人分妻」、「夫婦爭執常有，婚姻來之不易」等保守落後的思想潛移默化之下，本案竟也不乏認同法院判決之人，只是此舉非但化解不了家暴問題，一味的牽就忍受勢會鼓勵、助長暴力；包括層出不窮的虐兒暴行，或來自家庭，或來自社會，許多時候不是受害者出於種種顧慮選擇啞忍，就是街坊鄰居、居委會人員乃至親友、同事、學校老師同學、醫院醫護對此視而不見，從而形成社會整體缺位，十分可怕。

故而面對日趨氾濫的家暴及虐兒問題，當局必須拿出有效應對方案，包括在立法層面加強規管處罰，司法過程中主動進行調查取證，而非怕麻煩、總想着和稀泥。此外，政府還需建立健全司法救助體系，為受害者提供切實保護，及有針對性地開展國民教育，在法制與觀念上進行宣傳引導，充分發揮社會監督作用，共同遏止暴行。