世界視線：脫歐貿談陷泥沼　英國超市忙囤貨

英國與歐盟就脫歐展開的貿易談判，雖在周日到期的最後一刻又獲延長，但硬脫歐的風險猶在。全英各地超市已經開始囤積食品和生活物資，以防一旦噩夢成真，民眾爆發恐慌性搶購潮。首相約翰遜抗擊新冠疫情不力，已經大失民心，如果在脫歐問題上再陷民眾於水火，則他本人及執政保守黨前景堪虞。

英歐貿談陷入泥濘的主要癥結，是英國希望在脫離歐盟的同時，繼續獲得歐洲單一市場和關稅聯盟的好處。換言之，唐寧街既想在政治上擺脫歐盟，但又想在經濟上繼續獲利。這對歐盟來說顯然是不可接受，因為歐盟成立的根本目的，就是透過經濟上的整合，來達成政治上的歐洲大一統。英國反其道行之，如果歐盟對其訴求網開一面，則未來就難以阻止其他成員國有樣學樣，從而導致歐盟政治向心力的瓦解。

當然，英國也不是沒有討價還價的籌碼，其中主要的本錢就是漁業資源。英國四面環海，漁產豐富。但該國經濟依賴金融、汽車等行業，漁業僅佔GDP的0.1%。相比之下，歐盟沿海國家有不少城鎮都是靠打魚支撐經濟。根據歐盟共同漁業政策，成員國之間需開放海域以供捕魚，英國因此就顯得吃虧了。

以法國漁民為例，目前有30%的魚獲就是在英國海域捕撈。如果英國在脫歐後重掌本國漁業資源，顯然會對歐陸國家的漁民生計構成打擊，同時會削弱法國總統馬克龍等歐陸政治領袖的民意支持率。更何況，英國全盤掌握本國漁業後，還可望增加對歐盟的魚獲出口，刺激本國經濟增長。

英國手握漁權，歐盟則擁有市場，主權和利益交織，雙方互不相讓。然而歸根結柢，英歐經濟整合多年，英國一向依賴歐陸國家提供蔬菜、水果、紅酒等農產品及家庭日用品，硬脫歐令英國受到的衝擊顯然大於歐盟。首相約翰遜亦因此兩面不討好：他當初持強硬脫歐立場上台，現下若為歐盟市場而在漁權問題上讓步，顯然會傷了保守黨支持者的心，因為漁權即代表主權；但若他不惜經濟代價捍衞漁權，已被疫情重創的英國經濟能否承受得了？