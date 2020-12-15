正論：僭建成風懶追究　天台櫃屋恐冧樓

特區亂世，無奇不有。香港人多地少，房屋政策重中之重，卻弄得一塌糊塗，蝸居族上樓難，劏房僭建問題嚴重，不少人在天台非法加建，本報揭發葵涌工廈有人把4個貨櫃吊到天台疑作為居住用途，危及樓宇結構，隨時冧樓一鑊熟。

屋宇署執法不力，工廈僭建「無王管」，涉事業主明目張膽，公然進行違法工程。葵涌街坊直擊4個貨櫃吊到工廈天台，貨櫃屋裝有污水喉，內部間隔設備齊全。其實工廈僭建是公開的秘密，由於很多都空置，所以私自改變用途屢見不鮮，分拆劏房如雨後春筍，甚至經營非法民宿及旅館，造成消防隱患，衞生惡劣問題，更由於人口密集，淪為防疫漏洞。

過往工廈爆發多次意外如奪命火災，釀成人命傷亡，當局卻從來後知後覺，今次屋宇署也是接獲本報查詢後，才派員實地視察確認4間貨櫃屋屬僭建物，發出清拆令。事件僅屬冰山一角，反映香港官僚失職塞責，懶官得過且過，未能防患未然，事後追究補救亦怠慢，屋署發出清拆令，往往石沉大海，十年八載沒有跟進也是閒事。網民嘲特區充斥膠官，銀樣鑞槍頭，濫竽充數，實在一矢中的。

無論膠官或懶官，辦事不成的都是廢官。特區房屋政策千瘡百孔，正正是廢官「傑作」。東方報業集團今年初動用人力物力，搜集資料並往現場航拍視察，找出港九新界大量靚地可供應用，包括多幅可發展棕地，並提出工廈再發展的潛力，但施政報告卻竟然未有納入，浪費本報的努力及苦心。送到口邊都不懂食用，特區官僚比廢人更不堪。

房屋供應嚴重短缺，政府未能大幅增加土地供應，無法應付需求，卻捨棄發展棕地及工廈的便利，反而耗天文數字公帑追逐「遠水不能救近火」的明日大嶼。由於面對壓力，急於要向市民交差，早年將公屋、居屋、綠置居一同歸類為公營房屋做法，已經混淆視聽，《長遠房屋策略》被踢爆涉嫌篤數，聲稱2021/22至2030/31年預計公營房屋落成目標為30.1萬個，而當局目前已覓地330公頃，足以興建31.6萬個公營單位，但事實上此等單位大部分是多年來發展的數量，舊數當新數交，又怎能瞞得過天下人？

政府不但覓地慢，執行更加慢，新界東北發展多年來未見成果，10年建屋大計能否滿足「平均輪候3年上樓」的目標實屬疑問。基層市民苦等上樓，公屋最新輪候冊合共達26萬宗申請，平均輪候時間長達5.6年，一般私人樓租金高昂，一家幾口要找竇口容身，工廈天台屋亦冒險居住。有需求才會有供應，政府間接在助長僭建成風。

房屋問題牽涉長遠發展及社會安定，需要詳細審慎計劃，但又要迅速執行，責任重大，現時的相關政府架構顯然力有不逮，部門與機構各有各拖，一盤散沙，如果要從根源改善房屋問題，需要徹底整治，第一步便是要換血換人，掃走尸位素餐的官員，應該要設專責房屋政策的問責官，現時那位局長連一條鐵路也管不來，還要兼顧房屋政策，簡直是天大的笑話，可惜市民都慘得笑不出來。