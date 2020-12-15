香港私立自資大專院校出現收生不足的現象，並不突然。香港適齡升學人數減少，已是多年趨勢。而且近年出國留學和返內地升學的人數倍增，本地升學的人數便相對減少。

政府資助的大學收生沒問題，政府非資助的私立院校，學費昂貴，設施不如，學位的價值也次一等。在總體人數減少之際，優勝劣敗，自然部分競爭力稍差的院校便難招到足夠的學生。今後的形勢會是香港本地生源日減，出國留學（包括中學時期已出國） 和內地升學的可能便佔了香港本地生源的一半，政府資助的大學亦將會出現問題，更何況私立院校呢？

不過，在自資院校中少數專攻市場緊缺的護理學位，還可維持招生成績。這就提早展示出今後在招生競爭中，學科專業比院校歷史和規模更為重要。

香港作為國際大都會，本應同時有着強大教研機構，大專學生人數應達幾十萬上百萬人。可惜回歸前殖民地在發展大學教育抱有太多的政治計算。回歸後開始擴張，但本地生源總的有限，政府大學政策卻國際化步伐緩慢。大學生的人數還處於國際相比的低水平。

本來，在內地出國留學大潮開展之後，香港應廣招內地生，來充實和提升本地的大學。可是政治因素把香港大學招收的內地生限在10%，且對私立自資院校實施同樣的限制。香港便白白看着內地學生蜂擁至外國留學，本地大專教育不能借此作大發展。

香港現時大專教育的一個弊處是學科雷同和集中，政府資助大學受制於現有教師的專業和論文多寡為升遷的標準，使院系與教師不敢迅速地隨社會經濟技術的變化，開設新的專業、科目，也受現有專業資格抑制。自資院校卻又保守，不敢開辦新的專業科目。香港的大學教育便難以與社會發展同步演變，變成只是傳統專業知識文憑的頒授。

個別自資院校事實上可以在其他院校故步自封之際開設新的科目，以應對社會的需要，也可帶動社會的發展。師資不足，可全球招攬，也不必定來自英國、美國、澳洲、加拿大和內地。例如剛開辦的一帶一路碩士課程，還可有更多的地域專門科目，如東南亞、俄羅斯、南亞、非洲和東歐等新興地區。也例如，綠色發展，綠色物流等新興環保科目。又例如，東西文化在新時代的反省與研究等。

最佳的方式是集中於研究生課程，與其他大學集中於本科教育有所差別，也避開政府的收生限制，面向內地及世界，造就國際化的教育。