特朗普將於明年一月執包袱走人，他發動和領導的對華「國運之戰」已成強弩之末，這樣的「最後瘋狂」再怎麼兇神惡煞，對中國的打擊都將十分有限，只是他要到處亂射，對中國大陸射，對海外中國人射，對台灣射，對香港射。

老美對香港最近連射兩箭，一是藉口全國人大常委會DQ了反對派的4名立法會議員，「制裁」14位全國人大常委會副委員長；二是《香港人自由和選擇法案》在眾議院通過。中國立刻反擊，宣布取消美國持外交護照臨時訪問港澳者免簽待遇。自去年反修例暴亂以來，山姆大叔干預香港事務一直是「大展拳腳」。

這抓手眾所周知，一是特朗普政府鎖定香港成為中美「國運之戰」中的一張牌，它要利用中美之戰推動香港完成「顏色革命」，它又要利用這「顏色革命」和「港獨分裂」之危局打擊中國。二是經過長時期的培植，山姆大叔已在香港找到了政治代理人，他們的勢力遍布香港體制內外，這個對老美「極為有利和特殊的情況」，在中華人民共和國管轄區內是獨一無二的。

三是山姆大叔的代理人，也即在香港體制內外皆有廣泛支持的反對派，經過回歸23年持續不斷的「逢中必反」，已經把「仇共反中」的政治病毒廣為散播，中招者相當之多，稍一煽動，即可掀起軒然大波，以至暴亂。

四是在香港被英國殖民統治150年，回歸後又沒有進行「去殖民地化」的情況下，其「仇共反中」必以投靠老美和西方為「選擇」。

因此，我們看到在暴亂中那些示威者、暴徒無數次的揮舞美國旗，高唱美國歌，狂呼「特朗普解放香港」、「美軍登陸香港」，肆意踐踏、焚燒中國旗，直情要把香港弄成美國第51個州。對此，山姆大叔自是心花怒放，插手之欲猛增，其要「登陸」、「解放」香港的「長臂管轄」接二連三，其要「制裁」中國和香港的「爛招」層出不窮。只是到了今天，強弩之末，不可穿魯縞。特朗普之流的抓手亦可休矣。