這個世界真奇怪，美國恃強凌弱，在國際上橫行霸道，肆意干涉甚至侵犯別國主權，被視為理所當然；而中國從來沒有主動挑釁別人，也沒有插手別國內政，更沒有對外軍事擴張，近年只是在外交方面據理力爭，說幾句西方不喜歡聽的話，便被批評為「戰狼外交」。西方的雙重標準，洋人的傲慢與偏見，由此可見一斑。

也許在許多洋人心目中，中國依然停留在100多年前，只能任人欺負和宰割，打不還手，罵不還口。殊不知時移世易，當今中國固然已不是過去的中國，當今西方也已不是過去的西方，洋人予取予攜的時代一去不復返。說到底，外交講的是實力和自信，中國外交由韜光養晦轉為針鋒相對，由「綿羊」變成「戰狼」，正是國力上升的必然現象，西方喜歡也好，不喜歡也罷，都必須接受現實。有些國家首鼠兩端，經濟貿易方面高度依賴中國，政治軍事外交卻緊跟美國，弄得好像精神分裂似的，注定沒有好結果。道理很簡單，來而不往非禮也。國際關係講究互相尊重，平等互利，既然這些國家不尊重中國主權和利益，甘願充當美國遏華打手，就不能怪中國採取報復措施。黎智英之流跟在洋人後面亂吠，將中國外交稱為戰狼外交，恰恰證明他們是如假包換的洋奴漢奸。美國動不動就制裁別國，為何他們不出聲？或者他們認為中國人好欺負？

事實上，現在的中國外交還遠遠稱不上戰狼外交。發出「犯強漢者，雖遠必誅」的漢代名將陳湯，才是真正的戰狼；而毛澤東「人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人」16字真言，更是擲地有聲。過去幾十年中國一味委曲求全，逆來順受，導致美國等西方國家得寸進尺，咄咄逼人，現在是改變這種被動局面的時候。中國拒絕戰狼標籤，但必要的時候做戰狼也無妨，尤其是面對美國瘋狂打壓，中國不得不做戰狼。