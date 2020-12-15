美國總統大選已經完結多時，但曲終人未散，餘波未了，總統特朗普雖然夫人傳出執定包袱離開白宮，但丈夫依然戀棧世界第一大國元首寶座，盡所有可能想翻盤，極力指控選舉舞弊，但又未能拿出強而有力證據，其陣營提出的選舉訴訟幾乎全失敗，本來有傳最高法院會受到共和黨及保守派的影響，但最終仍然是拒絕介入選舉結果，駁回德州興訟推翻喬治亞州等4州認定拜登勝選的決定，幾可肯定特朗普在司法戰勝算接近零，連任機會可說幻滅了。

特氏仍然死心不息，最近頻頻大動作更換官員，完全不像只剩一兩個月任期的樣子，上周末大批支持者多處聚集抗議選舉舞弊，各界領袖人物呼籲捍衞憲法及國家，包括前國家安全顧問弗林將軍在最高法院前演講，鼓動民眾「對腐敗機構和深層政府發起了一場保衞國家的戰爭」。兩派陣營在華府街頭引發衝突流血事件。

無論示威聲勢多大，美國各州選舉人團相信如期在周一正式投票，根據選舉結果，拜登將被選為美國新總統。不過，特朗普陣營被傳不惜國家分裂，也要保住總統寶座，甚至有觀察指內戰一觸即發。

其實盛極必衰，合久必分，「鱷王」達利奧曾經指出美國已經過了經濟實力的頂峰，進入債務泡沫破滅後的印鈔階段，金融狀況惡劣、衝突加劇，貧富差距擴大、政治分歧嚴重，革命和內戰恐怕隨之而來，美國正處於臨界點。1861年4月美國南北戰爭爆發，超過60萬人犧牲，4年後才結束內戰。美國人當然不想噩夢重演，但特氏上台後奉行保守主義及白人優先，走向回頭路，種族及階級鬥爭愈演愈激，黑人維權爭取平等運動未休止，大選後內亂更演變成對立，破壞力遠超一兩宗射殺黑人的個別事件，簡直是立國以來，對民主制度及憲法其中一個最大考驗，美國能安然渡過這難關嗎？