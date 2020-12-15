認識一位80多歲老人家，香港退休後移居美國加州灣區，老來從子，長幼同住，得享天倫之樂，保留香港居所，每年定期回港過冬避寒，與香港老朋友共聚，間中北上廣東小城，寫寫書畫，見見朋友，生活甚是愜意。但這一年來卻出現新冠肺炎疫情，蹂躪全球，到處封城封關，世間難覓樂土，老人家縱有3地可去也難以決定何處安居。

先是香港防疫措施飄忽，令人無所適從，雖然未見居家令，政府只勸喻市民留在家中，減少外出，酒樓食肆頒布禁聚令，規限每桌人數，營業時間，但不見有何後勤支援。老人家留在家中，每日3餐如何解決？未見政府或志願團體提供居家老人服務，例如組織專門隊伍協助上門清潔，代客購物，保證定期食物和日用品供應，連每個社區供應生活必需品的商號名單和電話號碼都不見提供。又如各種防疫物資，有政黨議員或去院舍分發，或在街上派發，要老人家親自上街去擠迫輪候。各種服務都只針對居住院舍老人，家中獨居者備受忽略。

美國加州灣區呢？美國是新冠疫症確診人數和死亡人數最多的國家，確診超過1,600萬，死亡接近30萬，疫情未受控制，總有一班死硬分子，以維護個人自由為名，拒絕戴口罩，拒絕保持社交距離。就算政府不停呼籲警告，感恩節仍有大批國民乘飛機或駕車穿州過省團聚。加州算是美國控制疫情比較出色州郡，也有約150多萬人確診，死亡接近3萬人。在此疫情高峰時刻飛回加州，不但感染機會大增，而且要面對居家令，除了購買食物和日用品外，禁止上街。回加州也是宅在家中，無從活動。據居住當地的親友說，這次居家令可能要延至聖誕節和新年。

比較起來，廣東省的三、四線城市可能最安全，因管制較嚴，出入都用健康碼控制，少了人跨省跨市走動，病毒的擴散基本受到控制，市內流動的主要是本地居民，比較循規蹈矩，所以生活比較正常，去餐館飯店吃飯，到街上公園蹓躂輕鬆得多。況且在該處有活動寄託，可寫書畫自娛，又交了當地新朋友，閒時共聚，喝喝茶吃吃飯，生活寫意多了。

遇上天降疫症，生活多了限制，出行受阻，未能如疫情前來去自如，諸多不便，但各地比較，能選定一安居之所，生活平安，有所寄託，也算是不幸中之大幸。原來留在廣東三、四線城市最安全，沒有香港的防疫混亂疫情失控，經濟停滯不前，也比美國加州灣區的因居家令困在家中寫意得多。怪不得有朋友說，祖國永遠是這位老人家的長城，可堪倚靠，而不是他入籍的美國。