經過去年黑暴一役，潛藏在政府內部的牛鬼蛇神無所遁形，中央推出《港區國安法》決心撥亂反正，公務員亦成為其中一個被整治的對象。為了補鑊，港府規定公務員需宣誓或簽署聲明，確認擁護《基本法》及效忠香港特區。

食得鹹魚抵得渴，選擇加入政府便應效忠，這絕非強人所難或白色恐怖，而是做人做事的基本倫理。要是這麼討厭和反對政府，便不應投考公務員，一邊貪圖鐵飯碗和高薪厚祿，一邊搞破壞諸多不滿，這是精神分裂，徒令僱傭雙方都痛苦。更不必說，公務員工作性質特殊，是負責執行和推動政府政策的人，甚至有機會接觸機密文件，可見宣誓或簽署聲明在情在理在法都屬必須，誰人不簽署不宣誓便直接炒魷或自動辭職。

很可惜，這麼簡單的一點事情，落到港府庸官手裏都會變得複雜化，仿似做了虧心事般理曲氣屈。公務員事務局局長聶德權被問及，若公務員拒絕宣誓或簽署聲明會有甚麼後果，他即吞吞吐吐遊花園，聲稱「政府會考慮以公務人員管理命令的既有機制，要求相關同事離開隊伍」，是甚麼既有機制？何謂要求同事離開隊伍？聶局長語焉不詳，全部都以「可能」、「考慮」等不肯定字眼蒙混過關，連即炒抑或勒令提早退休都不肯斬釘截鐵說明，真不知他怕甚麼。

更有甚者，被問到公務員若有違反誓言的言行，是否有機會觸犯國安法，聶局長竟然支支吾吾，兜大圈拒絕正面回應，答完等於無答，令人慘不忍睹。

真不知這些領取世界級高薪的官員有甚麼難言之隱，連要求公務員效忠都理不直氣不壯，作為僱主，連運用炒魷權力都不敢直說，難怪被黑暴公務員睇死。試問高官自己都覺得愛國愛港是見不得光的事，還怎麼要求下屬跟從？香港又怎麼可能重回正軌？都說香港之死，死於廢官之手，此乃又一鐵證。