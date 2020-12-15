如果香港有充足的武裝實力，而中央又願意作壁上觀，我想問，有多少人會同意用武力將澳門搶佔過來？我相信每10個香港人，會有9個不贊成。同樣道理，今日中國有足夠實力將傳統上的藩屬國越南納入版圖，但絕大部分中國人也不會願意這樣做。

咱們中國，不像某些國家，總是對別人的領土垂涎欲滴，反倒為了換取和平，中國人經常忍氣吞聲。幾個月前，中國和印度軍隊發生嚴重的肢體衝突，事後雙方各自陳兵數萬人，一副枕戈待旦的樣子。但本欄在6月24日發表一篇文章，題目逕直斷言「中國西南 大戰難啟」，如今事隔已半年，兩國果然沒有交兵。筆者落筆敢如此肯定，正是吃準了中國人崇尚和平，等閒不願動戈兵的心態。

中國人從來都是這副德性，人家不笑咱們懦弱也就罷了，偏生近年西方卻掀起一種說法，指北京在搞「戰狼外交」，處處用利齒咬人。這種調調兒在外國竟然有人相信，不過這也沒法，如今是個低智化的年頭，蒙昧者多。譬如時至今日，仍有人認為是中國刻意將新冠肺炎病毒傳播到歐美地區，以挫損西方的實力云云。世人要這般愚癡，你真拿他沒法。

中國如果是「戰狼」，這匹狼卻未免太窩囊了，美英勢力在香港回歸後一直橫行，北京一忍再忍，足足等了20多年才推出《港區國安法》，推出後也不是個個反對派分子束手就擒，很多都可以「大搖大擺」，到外國尋求政治庇護。好些留下來被捕繫獄的，據說也不是走不掉，而是他們刻意要扮演悲劇英雄角色，以求博取在海外的名聲。說不定有些人還在做夢，幻想將來出獄後，可以像緬甸人權鬥士昂山淑姬般，撈得個諾貝爾和平獎。觀乎北京，是徹頭徹尾的一隻羊，你卻硬說牠是一匹狼，簡直是顛倒黑白。