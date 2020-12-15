新冠肺炎疫情持續嚴峻，疫廈食店處處、不明感染源頭也愈來愈多，最攞命嘅係第4波疫情危重病人年輕化。日前一名無長期病患嘅42歲女病人染疫離世。該名女病人本月3日起發病，翌日出現發燒、咳及氣促，但當日仍有上班，拖到本月6日才去伊利沙伯醫院急症室求醫，當時佢情況已很嚴重，有呼吸衰竭，需要急救及插喉，入住深切治療部。此外，佢體內嘅病毒量高，醫院用咗干擾素及多種抗病毒藥物治療，惟病情未見好轉，要動用人工心肺機，留醫6日不治。

有藥劑師指出，年輕患者嘅免疫系統較活躍，遇到新冠肺炎病毒時，出現細胞因子風暴（一種不適當的免疫反應）反應嘅機會，相對年長病人更高；而類固醇係對付細胞因子風暴嘅一線藥物。

呢單新冠肺炎死者個案，引來不少爭議。其中一個爭議點係病人需人工肺協助呼吸，顯然已病得很嚴重，但並不影響用藥原則，以今次個案，是否應該盡快處方類固醇並配合雞尾酒療法。醫管局有需要交代有冇向病人處方過類固醇。

政府專家顧問許樹昌就認為類固醇副作用大，據醫學文獻標準，病人發病後首7日，一般而言未出現細胞因子風暴，處方應以抗病毒藥或瑞德西韋為先，第8天起才處方6毫克分量嘅類固醇，持續10天。

死者已矣！老朽對於如何用藥一竅不通，不過有一點倒可以肯定，有關病人發病後3天才求診，耽誤咗醫治良機！

正如醫管局發言人強調，一感覺唔妥要及早求診，新冠肺炎最忌拖！年輕病人不一定病情輕微，與年長確診者一樣會有併發症。是以年輕人切勿再抱僥倖心態，以為身強力壯染疫係小事！今年聖誕節和新年，睇怕疫情仍然持續，大家都係少啲歡聚，減少外出，做好個人衞生，勤洗手、罩不離口，自求多福命長久！