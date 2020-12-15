雖然美國總統特朗普繼續透過司法呈請，要求裁定不少州份的點票舞弊去推翻選舉結果，但當選人拜登並沒有糾纏爭辯，反而積極籌組管治班子，獲委任的人選，顯現出幾個包括政策穩定的延續性、撫平社會種族歧視、摒棄用人唯親及重振國內經濟的元素，效果比特氏的商人治國較理想，更重要是拜登的新任命內閣，凸顯出需要治愈國家傷痛為先，獲得穩定及有實力的基礎後，再謀對外的影響力。

在幾位重要內閣官員中，拜登提名國務卿布林肯、財長耶倫是白人。國防部長則選擇非裔、前4星上將奧斯汀。經濟團隊由耶倫帶領多位女性如總統經濟顧問委員會主席勞斯、白宮管理和預算辦公室主任坦登、副財長阿德耶莫等屬於少數族裔，更計劃提名華裔女性戴琦為美國貿易代表，都是針對性提名。

為應對新冠肺炎疫情，拜登留任美國過敏與感染疾病中心主管福奇，由傳染病專家瓦倫斯基為疾控中心主任，繼續帶領醫學團隊抗疫，期望這項延續性工作發揮最佳效果，配合疫苗接種計劃，盡快擊退疫禍。在復甦經濟工作上，拜登除任命耶倫任財長，更邀請多位奧巴馬時代的經濟專家出任白宮經濟顧問委員會主席及成員，他們大多主張積極財政和經濟政策，支持勞工家庭，促進廣泛經濟增長和抑制經濟不平等，從而刺激經濟復甦。

對於外交政策，拜登並未有凸顯任何工作，只是簡單地述及需要跟盟友及民主國家進一步合作，重新加入不同國際組織，內容及做法欠奉。令人關注的美中貿易關係，拜登只說不會推翻第一階段貿易協議，這可能是拜登需要時間去修補與盟友關係，再訂定對華具體政策。拜登是具經驗的政治家，雖不至於是老狐狸，但深明國家強大及政局穩定的重要性，上任後若政策過度多元化，後繼乏力而效果不彰，倒不如採取針對性治國為先。