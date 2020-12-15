政府疫苗採購工作取得突破性進展，與兩間疫苗製造商達成協議，亦快將與英國阿斯利康藥廠（AstraZeneca）達成協議。科興首批100萬劑疫苗最快下月到港，政府消息稱最快同月起接種，將安排醫護人員、長者及院舍員工等高危群組優先接種。鑑於在明年1月份只有約100萬劑疫苗供港，未能滿足市民需要，期望政府盡力向廠商爭取增加疫苗供港數量，讓更多的市民可以獲得接種。

政府計劃透過《預防及控制疾病條例》加快疫苗進口的審批程序，回應了筆者所屬政黨要求政府「特事特辦，抗疫優先」的訴求，筆者對此表示支持。科興提供的疫苗採用滅活技術，此方法已經歷長時間的驗證，比較可靠，而輝瑞提供的疫苗則需要冷凍物流技術配合，政府應就此作好準備，確保疫苗順利供港。

內地研發的滅活疫苗至今已為很多國民接種。此外，印尼、土耳其、巴西、智利均已向科興訂購疫苗。而阿聯酋則宣布正式註冊國藥集團中國生物的新冠滅活疫苗，經新冠滅活疫苗3期臨床試驗後，證實該新冠滅活疫苗有效性高達86%，無明顯副作用，疫苗的安全性具有保障。中東國家巴林亦剛宣布已批准使用中國國藥集團研發的新型冠狀病毒疫苗，並啟動網上登記，準備為本國公民和居民接種疫苗。可見，「滅活疫苗」的發展相對成熟。然而，總有部分歐美政客與媒體不想中國疫苗研發取得進展及為世界作出貢獻，肆意歪曲抹黑，散播「中國將疫苗作為地緣政治工具」、「竊取西方疫苗研發技術」之類的謠言。中國疫苗卻已贏得很多重要夥伴國家的認可，剛好是對造謠中傷者最好的反擊。

回顧過去，不少有意抹黑抗疫政策的陰謀論鬧得滿城風雨，當中包括「基因送中」、「侵犯隱私權和個人資料」等假消息誤導公眾，令香港開展病毒檢測篩查等工作未能達致預期效果。對於特區政府採購的疫苗中，包括國產疫苗，攬炒派伺機借題發揮，肆意抹黑國產疫苗。對於本港有少數人附和西方政客和媒體對中國疫苗的妖魔化讕言，試圖發起「反疫苗政治運動」，值得警惕。港府有責任澄清不實謠言，以免香港疫苗接種被污名化及政治化。港府一直強調抗疫要鬆緊有序、張弛有道，但抗疫工作根本未能做到滴水不漏。政府在提早籌備全民免費接種的同時，「外防輸入、內防擴散」的工作不可鬆懈。政府宣布於本月22日起，經機場抵港人士需要乘坐專車及入住指定酒店，雖然是後知後覺，但總比一直不做好。惟酒店房間未必能應付聖誕節回港人潮，期望政府盡快啟動應變計劃。

市民對於抗疫不僅是疲勞，甚至已到崩潰境地，非常想疫情盡快結束，期望政府盡早與內地商討，爭取已接種疫苗並證明已產生病毒抗體的香港居民，前往內地可以豁免14日隔離檢疫，藉此恢復正常跨境往來，否則本港失業率持續惡化，不知道還能撐多久。鑑於不少本港企業面臨倒閉，政府宜盡快推出第4輪防疫抗疫基金，支援因疫情被關閉處所的中小微企業，共度時艱。