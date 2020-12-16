世界視線：大選爭議無了期　選舉人團須改革

美國大選投票日結束一個多月後，全國50個州及首都華盛頓特區的選舉人團日前召開會議，投下選舉人票決定正、副總統人選，結果拜登和賀錦麗在毫無懸念下獲得逾300張選舉人票，超過270票的當選門檻。拜登隨即發表全國講話，呼籲特朗普盡快承認落敗。

大選爭議發展至此，隨着特朗普陣營在多個州份就「選舉舞弊」進行的法律訴訟多番被法官拒絕，「司法抗爭」之路幾乎已確定走到盡頭，特別是德州8名州檢察長以及超過100名共和黨國會議員支持、試圖推翻喬治亞州、密歇根州、賓夕凡尼亞州和威斯康辛州的選舉結果，結果遭到最高法院大法官一句「不具備法律資格」為由，拒絕受理。而令特朗普最為光火的是，他委任的3名保守派大法官，全部都持反對意見。

有人形容特朗普「翻盤夢碎」，但其實整個總統選舉的程序尚未走完，特氏理論上仍有「掙扎」的空間。參、眾兩院將於明年1月6日舉行聯席會議，由副總統彭斯主持點票，按照規定，對州選舉結果的異議，可由最少一名參議員和一名眾議員以書面形式提出，經兩小時辯論後由兩院進行投票，以決定是否否決該州選舉結果。

事實上，自1887年通過相關規定後，國會只曾在1969年和2005年提出過異議，但均未能獲全院投票通過。有報道指，兩名共和黨參議員透露，有意在點票過程中提出異議，但相信無法在眾議院那裏過關。

美國大選後的爭拗「歹戲拖棚」，除了因為特氏死不認輸、胡攪蠻纏，亦再次凸顯「選舉人團」制度的荒謬與多此一舉。且不談一人一票直選跟各州選舉人票「贏者全拿」之間的優劣，既然實行後一種制度，另外再搞一次選舉人團投票，除了行禮如儀外，根本毫無實際意義。須知道，成立選舉人團的原意，本來就是充滿「精英主義」色彩，認為各州的「有識之士」更清楚誰最適合當總統，但隨着時代演進，「有識之士」的功能早讓路予普通選民，既然如此，何不乾脆取消選舉人團投票程序，堵塞可鑽的空子？