神州觀察：寒冬強拆香堂村　不近情理恐釀悲

寒冬時節，北京市昌平區崔村鎮香堂文化新村小產權房的清拆風波持續擴大，據報道，多輛挖掘機已經開進村展開強拆行動，有村民聲言會誓死反抗，守衞家園。且先不說如何「誓死」，這麽冷的天氣若沒地方住，只怕凍也凍死了，何況香堂村有近4,000戶，當局說拆就拆，一下子得讓多少人無家可歸？至少出於人道考慮，當局也應做好後續預案，為村民提供必要的救濟援助，不知道有沒有？

據該村一名身為中國政法大學法學院教授的業主指出，當局近日派了9輛大型挖掘機和灑水車，及1,300多名全副武裝的保安和警員入村，並已對部分建築物進行拆除，同時對村民出入實施限制。該教授直斥地方政府知法犯法、違法行政，表示自己所購房屋並無產權問題，簽訂的購房合同分明蓋有村委會和崔村鎮政府的公章，他還持有由昌平區國土局頒發的《集體土地建設用地使用證》，理應受法律保護；為表維權決心，日前憤而發起絕食抗爭。

同樣參與維權的村民還有名人之後，譬如已故著名詩人郭小川的女兒，並就香堂村的產權問題長期帶領村民反抗地方政府，自己還曾帶頭寫下遺書，日前更曾因與其他村民往法院表達訴求，遭公安帶走調查。值得一提的是，內地官方法制媒體曾於今年6月有一篇名為《整治小產權房考驗政府智慧》的報道，並通過專家採訪表達政府應妥善對待和處理小產權房問題的主張，指出一拆了之的做法不但浪費資源，還將激化矛盾，引發諸多社會治理危機；顯然當局強拆香堂村的做法不見智慧，只見危機，萬一真有村民豁出性命抗爭，不知又將釀出怎樣的血腥慘劇。

正如該篇報道梳理發現，小產權房中有很大比例是由鄉、村基層政府組織開發，帶頭參與或默許，屢屢利用集體土地招商引資、吸引開發商蓋樓售賣，北京昌平區的香堂文化新村也好，瓦窰村的別墅區也好，問題都是由此而來，這方面的法律責任更需釐清，不能總以強應手段讓購房民眾單方面承受所有後果與損失。更需看到，購買小產權房的，大多屬低收入階層，因為買不起昂貴的城市商品房，才被迫冒着不受任何法律保障的風險行事，如今仍難逃「傾家蕩產」下場，豈非將他們逼上絕路？

是故許多社會隱患就這樣陸續形成，並會以各種意想不到的方式爆發出來。江蘇揚州早前就有業主因遭強拆，駕車撞死拆遷人員；江西贛州有村民以鋤頭打死副鄉長；河北石家莊有青年用射釘槍射殺村官；更有像貴州安順那位公交司機，載着一車人投湖，做出抽刀向更弱者的報復社會之舉，何其慘烈，教訓又何其深刻。