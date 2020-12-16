功夫茶：一罩不治累經濟　抗疫無能要走佬

新冠肺炎疫情喺各區屋邨屋苑爆到九彩！庸官抗疫防疫鬆弛無道，漏洞處處，一塌糊塗，叫人冇眼睇！鬼咩！連國家衞健委啲內地專家都指香港嘅防疫措施「沒有落實得很到位」，這其實已很客氣，內地係「外防輸入，內防擴散」做到滴水不漏，香港防疫則如破漏魚網，依家連口罩都出事喇！

「抗疫小知識，你我都要識」，衞生防護中心拍咗唔少片，教市民如何抗疫及保護自己，好似「勤洗手，別做傳染病『幕後黑手』」，又如「防疫診症室──口罩篇」教市民如何正確戴口罩、除口罩，俊男美女示範，功夫茶真係好仔細睇過，所以未曾試過好似食衞局局長陳肇始咁反轉來戴，好彩佢唔係戴公家獨有嗰隻「底底口罩」，否則公然底底反轉着獻於人前仲瘀皮！

疫情是如此嚴峻，政府專家顧問針對疫廈嘅「環境污染」，甚至建議如廁時都要戴上口罩！可見任何時候、任何地點，一罩傍身保你大！口罩口罩我愛你，一刻都不能離開你！嗱！據悉全球約有六成女性，一直買錯胸圍戴錯Bra，專家話會影響身材喎！之但係知唔知如果買錯口罩即使戴啱都好大鑊㗎！呢，尋日消委會發表測試30款口罩報告，發現當中29款口罩樣本平均細菌過濾效率（BFE）及平均顆粒過濾效率（PFE）均達95%以上，即達到美國材料和試驗協會（ASTM）F2100標準嘅一級要求，在日常生活中應能為消費者提供基本嘅保護效能，即係話，買咗呢啲牌子嘅口罩就冇死咯！

之但係，測試又發現有3款檢出嘅含菌量較高，另有約三分之一樣本於耳帶測試中，表現未如理想。海關更發現，其中一款內地進口嘅口罩含菌量超標逾22倍！所謂含菌量符合歐盟標準，即每克細菌菌落總數低於30，其中含菌量最高嘅一款來自中國，每克細菌菌落總數達159.4以上，涉嫌違反《消費品安全條例》，海關呼籲市民立刻停用呢款外科口罩，商戶如有出售，亦應立即下架！

阿哥！一罩不治，何以防疫？見微知著，難怪政府抗疫防疫皆一團糟！明知口罩為市民日常必備，有關當局理應把好關，豈能令毒罩公然販賣？依家確診人數，近乎每日100宗，若然再漏洞處處、甩轆多多，令疫情如輻射式擴散，容乜易追英趕美，每月數千宗甚至萬宗㗎？到時睇吓庸官有何面目上京述職？咪話功夫茶唔提醒，通關不成，口罩又渣，一罩落口百菌生，仲抗條毛咩！疫情反覆拖垮經濟，粵港互通無期，仲講乜鬼叫年輕人去大灣區發展所長吖！說不定有唔少市民，學反對派政客咁遠走高飛，掀起一片逃亡潮，咁就真係番薯跌落灶──該煨咯！