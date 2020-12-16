近日，太太看內地電視劇《大秦賦》，我亦跟着斷斷續續看了一部分。因為歐洲新冠肺炎疫情惡化，也看着俄羅斯、法國、德國電視台的新聞報道與分析，跟蹤當地的發展。這兩件事表面上是風馬牛不相及，卻帶來頗多的感受。

歐洲的面積不大，相當於中國，歷史上的演變最初與中國相近。中國是由夏商周的列國共主，進入秦始皇一統天下之後的秦漢一體化的政權，雖然有裂土分封的遺留，卻是郡縣制為主的中央集權國家體制。歐洲則由羅馬東征西伐，統一了地中海沿岸各國，並北擴發展眾多的省份，雖有中央與地方的分權和制度的不同，也還是中央集權的國家體制。

秦漢是書同文、車同軌、度量衡貨幣統一，由此而開啟中國2,000多年的政治體系，朝代更變也改變不了秦漢建立起來的道統。但是歐洲方面，自羅馬由共和國變帝國，再分東西，大一統之局已開始有裂隙。日耳曼各族從中亞、東歐方面入侵，推翻羅馬政權，建立起眾多的王國和割據之地，便延續千年以上的分裂。神聖羅馬帝國也相類中國春秋戰國時周天子的虛君共主。相對來說，中國漢末五胡亂華、唐末南北朝、宋的遼金西夏、蒙元以及滿清，都同樣經歷北方游牧民族的入侵，建立政權，卻最後都同化於秦漢以來的中華體制文化，當然有所更新、補充，但大體道統依然。羅馬沒法建立起千年道統，游牧民族的體制文化替代了羅馬法典。語言文字分化，本來一統的拉丁文日益失去統一人心的作用。

拿破崙統一歐洲，卻一敗於俄羅斯，二敗於英國，把拿破崙短期的成就摧毀。英國稱霸，無心歐洲，只是分而治之，全力在海外謀取暴利。因英國之要把歐洲分而治之，德國、意大利統一之後便要爭勝，帶來兩次大戰（都是歐洲各國爭霸而起），歐洲有如春秋戰國時的爭雄。二次大戰最大得益者是美國。冷戰時，美國把西歐整合抗蘇聯。冷戰後，美國便致力歐洲分裂，重拾英國分而治之之術。歐盟統一的架構備受打擊，進展艱難，陷於分裂的重重危機。

中國統一，歐洲分裂，相差約2,000年，哪個形式更有利呢？中國治疫成功，歐盟失利，或許可令世界對統一和分離的政治體制作反思。在中國與歐洲以外，美國是另一大一統政治體制，且着力整合南北美洲有近百年時間。

國際競爭是以國力來決定，歐洲分裂，別人可分而治之，美國與中國統一，便是當今最強二國。但若美國與中國都分裂，世界會怎樣？